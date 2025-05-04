龜山大埔垃圾轉運站 明年底退場

2025/05/04 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市家戶垃圾運往中壢工業區欣榮焚化廠、觀音榮鼎生質能中心處理，由於龜山區路程較遠，為避免垃圾車往返影響清運，而暫存於大埔垃圾轉運站，卻衍生惡臭、蚊蠅惹民怨，市府環保局規劃對龜山區的社區大樓以子母車方式，利用白天非尖峰時間清運，預估明年底大埔轉運站就可走入歷史。

社區大樓以子母車方式清運

環保局雖曾整理大埔轉運站的設施，議員陳雅倫、李宗豪仍反映民眾詬病該站造成環境污染，尤其是欣榮焚化爐歲修期間，該站還要堆置桃園區垃圾，鄉親要求市府提出轉運站退場的具體時間表。

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環保局長顏己喨表示，龜山的垃圾即使暫置在大埔轉運站，第二天早上就會清運完畢，未來在龜山推動日夜間清運垃圾分流，市府協助採購垃圾子車供社區使用，讓夜間清運垃圾車不需要往返，預估明年底區內垃圾就不需要進轉運站；該局去年設置五三四輛垃圾子車，也調查社區對子車需求數共七六六輛，正進行今年上半年度子車採購作業，預計六月完成設置。

顏己喨說，日間垃圾車清運專線收運社區數量達一七二八處，將持續宣導社區設置垃圾子車並加入日間專線，並由各區清潔中隊定期進行子車清查盤點，部分社區子車由議員建設款配合採購，未來也將訂定使用規範妥善管理，以利社區垃圾子車維護與運用。

目前垃圾子車規格為一一○○、六六○公升兩種，成本約八千元至一萬元，視社區規模來建置，考量部分社區較為迷你，環保局評估是否要採購二四○公升子車。

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