南投罷馬文君二階連署達標 拚130%安全門檻

南投罷免馬文君二階連署，志工持續上街募集連署書，做最後衝刺。（「All罷馬」罷團提供）

2025/05/04 05:30

街頭宣講衝刺 近日收件進度明顯加快 今下午送件縣選委會

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君第二階段連署，已突破一萬八六二二份門檻，將在今（四）日下午送件，罷免團體「All罷馬」表示，四月底僅收到約一萬七五○○份連署，離一三○％的安全門檻二萬四千份還有一大段距離，由於收件截止日倒數，團隊志工將衝刺到送件最後一刻，力拚二階順利過關。

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各地罷團志工 支援家訪設站

南投罷免立委游顥、馬文君公民行動，罷游團體「去游除垢」本月二日累計收到二萬三二三八份連署書，達到法定門檻一萬九八三三份的一一七％，並到南投縣選委會送件，完成罷游二階任務。

至於各界關心的罷馬連署，將在四日下午送件，上週一開始，「山除薇害」、「剷除黑芯」等各地已連署達標的罷團志工，也陸續轉入南投縣支援「All罷馬」罷團，進行逐街家訪、設站等連署行動。

馬支持者對志工嗆聲 頻發生

連日來收到的連署書進度明顯加快，且連署份數至昨天已達最低門檻，但離二萬四千份的安全門檻還有一點距離，罷團志工昨天在最後倒數時刻，仍持續走上街頭宣講，設站號召響應連署，而隨著收件日將屆，各地頻發生馬文君的支持者對志工嗆聲，飆罵也愈來愈多。

罷馬團體指出，南投第一選區罷免馬文君遭遇重重困難，在沒人看好的情況下，團隊仍持續努力，走上街頭募集連署書，原先設定目標門檻一五○％、二萬七千份，但到了四月底僅一萬七五○○份，因此轉為力拚一三○％、二萬四千份的安全門檻，現仍持續清點有效連署書份數，將全力衝刺安全門檻達標，預計在今天下午就會到南投縣選委會送件。

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