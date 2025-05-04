花蓮東大門夜市 連4週六發 加倍券

花蓮東大門福町夜市前，昨晚出現兌換加倍券的排隊人龍。（記者花孟璟攝）

2025/05/04 05:30

重慶、中華市場 單週週五、雙週週六上午8點發放

〔記者花孟璟／花蓮報導〕經濟部商業發展署的「傳市品牌—眾星雲集好市加倍購」，五月在全國一百三十一處市場及夜市聯合發，花蓮包括東大門夜市內的四大分區夜市、及花蓮市重慶、中華市場都有發放，只要用一百元可兌換二百元面額的加倍券，昨天傍晚六點在東大門發放，吸引大批民眾排隊搶領。

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100元可兌換200元面額

花蓮市東大門夜市的福町夜市、自強夜市、原住民一條街、各省一條街四個夜市入口，傍晚五點半起湧現排隊人潮，「憑自備環保杯、環保袋、環保餐具」，每人限制兌換一張，不少人都是全家大小出動排隊，還有媽媽左手抱著幼兒、右手拎著兩個環保袋，馬上兩百元變成四百元。

不找零 限原發放市場使用

東大門夜市賣飲料的攤商說，五一勞動節勞工可以放四天，不過公務人員沒有放假、學校也沒放假，因此遊客未明顯增加，加倍券至少可帶來多一點人氣，使用券消費不可找零，也請客人要注意。

須在5月底前使用完畢

經濟部商業發展署表示，花蓮東大門夜市內的四個子夜市都有發放加倍券，四處每週共發一千三百五十張，數量有限發完為止，三日、十日、十七日及廿四日四個週六，傍晚六點開始發放，加倍券須在五月底前使用完畢，且限定於原本發放的市場使用。

除了夜市，花蓮重慶市場、中華市場兩個早市也有發加倍券，同樣是連續四週，不過市場發放時間與夜市不一樣，兩個市場都採「單週週五、雙週週六」發放，首場發放是前天五月二日，後續發放時間為十日、十六日、廿四日的早上八點開始發，每個市場各配額一千三百五十張，分成四場次發放，同樣需自備環保袋等，希望減少一次性塑膠袋、餐具的使用。

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