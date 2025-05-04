智慧養殖提升育成率 菲國來嘉義觀摩

「台灣寶蝦養殖場」執行長陳泓碩（左一）說明智慧漁業運作情形。（張建成提供）

2025/05/04 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣近年推廣漁業智慧養殖，輔導漁民透過智慧養殖設備穩定水質、精確投餌，降低風險與災損，提升水產品育成率，菲律賓農業部官員與業者組團，本月到嘉義縣智慧漁業示範漁場「台灣寶蝦養殖場」參訪觀摩，瞭解產官學合作模式，希望將智慧漁業科技應用導入菲律賓養殖業。

菲國產官學盼能加強交流、合作

縣府農業處漁業科長張建成說，菲律賓農業部官員、大學教授、養殖協會等本月一日參訪台灣寶蝦養殖場，由業者陳泓碩分享養殖成果，儀興科技總經理施如錚介紹智慧養殖設備，透過介紹讓菲律賓產官學界認識嘉義縣智慧漁業發展現況，深化交流。

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陳泓碩說，未投入智慧養殖前，養殖面積三甲多，需四處奔走，管理也耗時，裝設智慧養殖設備後，現在面積增加到七甲，透過遠端監控，可精準餵料、管控水車運作及監測水質變化，省時省力，甚至能抽身到台大進修念研究所。

嘉縣250漁民投入智慧漁業

張建成表示，嘉義縣從二○一九年起推動智慧養殖設備補助，至今已有二五○多位漁民導入智慧養殖設備，設置五處智慧漁業標竿示範場域，包括台灣寶蝦養殖場、蝦愛鮮養殖場、昕鮮漁場、祖孫蝦養殖場及東石鄉水產養殖第六產銷班等場域。

張建成說，台灣寶蝦養殖場實施智慧養殖後，每個月每公頃電費減少約五千元，黃金鯧育成率從六、七成提高至九成，智慧養殖能節能、提升水產品育成率、穩定水質及精確投餌，降低風險與災損，讓效益最大化。

張建成表示，縣府導入專家帶路機制，由嘉義大學參與組成專家團隊，至漁場檢診給予輔導及陪伴，提供諮詢服務及生產決策，透過專家帶路下，讓科技漁業技術穩健落地，成果豐碩。

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