擺攤撐家計拉拔子女 楷模陳王秀春獲表揚

2025/05/04 05:30

〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導〕母親節將至，嘉義縣市各界表揚模範母親，嘉義市長黃敏惠昨頒贈賀匾表揚十八位模範母親及八位慈馨媽媽，肯定模範母親與慈馨媽媽是優秀典範，獲表揚的陳王秀春女士歷經喪夫、罹患乳癌，擺攤賣水果為生，拉拔四個女兒長大，經歷病痛，人生艱辛，仍未被擊倒，堅強意志令人感佩。

陳王秀春為助家計，國小三年級輟學擺攤賣水果，三十四歲時丈夫重病離世，留下四個年幼的女兒，她獨自扛起家庭，每日凌晨起床備料做生意，工作至深夜，只為讓孩子安心成長、順利求學；六十歲時她罹患乳癌，仍以堅強意志走過病痛，並以自身清苦經歷，教導孩子勤奮向上。

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九十四歲的江罔市獲得慈馨媽媽表揚，她出身於傳統農村，長子吳金源自幼罹患小兒麻痺為重度肢體障礙者，江罔市陪伴兒子學會以雙膝行走，可生活自理與學習基本技能。

慈馨媽媽謝玉英的女兒中度聽障，兒子重度聽障，她陪伴孩子求醫、接受語言治療，陪練發音，讓他們在無聲的世界裡不感到孤單，鼓勵孩子雖聽不到聲音，依然能努力為人生創造更多可能，如今孩子均在學校服務，已能自立生活、穩定就業。

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