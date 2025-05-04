高雄40位美力媽媽 貢獻家庭服務社會

高雄市昨天頒獎表揚四十位美力媽媽。（記者陳文嬋攝）

2025/05/04 05:30

［記者陳文嬋／高雄報導］母親節將至，高雄市昨天頒獎表揚四十位美力媽媽，肯定堅毅韌性守護家庭外，也有卓越社會表現，並宣布孕婦產檢交通乘車券五月起改為電子幣，準媽媽以手機掃描就能搭車。

美力媽媽最年長九旬陳阿勉育有三位子女外，協助扶養大伯五位子女，曾賣雞、擔任工廠女工等，含辛茹苦照顧八位小孩長大，各自有成就；最難能可貴是她樂觀豁達常保笑容，四十多年擔任志工熱心公益，更於七十多歲時完成高中學業，榮獲「活力媽媽」。

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八十五歲「自力媽媽」柯陳月英因丈夫早逝，獨自扶養五位小孩及公婆，除務農外到處打零工，仍樂觀並勇敢面對困境，期激勵更多媽媽懷抱希望，創造美好人生。

八十九歲「自力媽媽」羅李秀鶯因從軍丈夫壯烈犧牲，突遭巨變小孩才周歲，她以務農及微薄撫卹金度日，獨自承擔家庭重擔，展現母愛偉大情操。

五十八歲孫雅玲的女兒先天失明又罹癌末期切除腎臟，多年來她陪伴女兒對抗病魔，更協助女兒成為視障按摩師，獲頒市府「給力媽媽」。

陳其邁表示，表揚辛苦偉大媽媽，也彰顯更多女力，讓社會看見多元母職形象對家庭奉獻；市府持續在政策、法規及各項補助更加貼心與創新，期盼分擔媽媽辛勞。

高雄全國首創普發產檢交通乘車服務受歡迎，已有一．八萬位準媽媽使用，從產檢到出生六個月內，寶寶打疫苗等都可使用，共可搭乘二十八趟，折抵五千多元車資。

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