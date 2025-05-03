看表演給公假 澎縣府：鼓勵正當休閒

澎湖縣立文光國中舞蹈班成果展，因湖縣政府祭出看表演給公假優惠惹議。（澎湖縣府提供）

2025/05/03 05:30

國中舞蹈班成果發表 公職人員參加可補休4小時 各界評價不一

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣立文光國民中學昨日晚間在演藝廳舉辦「舞蹈班教學成果發表會」，因澎湖縣政府祭出看表演給「公假」利多，吸引所屬機關公務人員報名趨之若鶩，還有名額限制未演先轟動，引發各界正反評價。澎湖縣政府教育處表示，給公假看表演是「鼓勵」公務人員正當休閒娛樂，提供公假補休並非首例。

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未演先轟動 報名踴躍限制名額

文光國中舞蹈班成立至今已十四年時間，在校內團隊共同努力耕耘下，舞蹈班學生的表現蒸蒸日上，辦學成效優異，各界有目共睹。

學校曾於去年全國學生舞蹈比賽，榮獲團體丙組民俗舞全國優等第一名的好成績，校方指出，成果發表會展現出各年級學生的藝術累積及舞台經驗，同時也是展現澎湖縣舞蹈軟實力的重要指標。

由於澎湖縣政府下達公文指令，文光國中的舞蹈班教學成果發表會，凡縣府公職人員參加，一律補休四小時，導致民眾質疑以後澎湖任何大型活動，是否都可以比照辦理？

有人質疑草率 大活動可比照？

更質疑燈光一黑，或「中場」休息時間，尿遁、外面打電話、透氣、朋友外找等藉口趁機溜走，如何進行場內控管，認為縣府給公假太過草率。

澎湖縣政府教育處表示，祭出公假優惠，是鼓勵澎湖縣政府員工放假，進演藝廳放鬆身心，並欣賞澎湖優秀子弟的學習成果，並未強迫參加。

同時這也不是澎湖縣首例，有些處室舉行活動，如果要推廣，也是有用過鼓勵補休的方式，一方面鼓勵演出的孩子，也讓公務人員調劑身心一舉二得。

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