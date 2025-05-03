《恆春半島暖流 》「不分區」里長贈米麵 關懷偏鄉獨老

「不分區」里長曾乙城（前排右二）善舉伸向山區部落 溫暖獨居長者。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/03 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕端午節前，恆春半島的山海間瀰漫著一絲溫暖；恆春鎮網紗里長曾乙城，帶領「東南角月光海」志工團，點亮偏鄉獨居長者的生活，他們到滿州鄉長樂村為二十名中低收入的獨居長者送上四公斤白米與四包麵條，簡單的物資，卻承載著濃濃的關懷，讓長者們在佳節前感受到社會的溫暖。

曾乙城有「不分區里長」的封號，他與志工團的善行除了恆春鎮，包括更遠的獅子鄉伊屯部落也在服務範圍，為當地中低收入獨居長者送上白米與麵條，連同滿州鄉的獨居長者，合計有五十人受惠。

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曾乙城說，這些獨居長者，散居在恆春半島的山區角落，許多人連三餐都成問題，他和志工團物資捐贈，希望能拋磚引玉，讓愛心湧向偏鄉。

曾乙城說，恆春半島還有許多角落的獨居長者需要外界伸出援手，端午節是許多家庭團圓吃粽子的溫馨日子，但對一些孤獨長者而言，卻是孤單的煎熬，他和志工團送物資，除了表達關懷之意，也讓長者明白，社會上還是有許多人在關心他們。

曾乙城呼籲，社會各界能在節日前夕，關注這些被遺忘的角落，讓愛心成為最美的節日禮物，溫暖每一位長者的心。

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