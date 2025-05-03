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    屏東試辦 新進護理人員加薪6千

    屏東縣府5月起為新進護理人員加薪6000元，全縣23家醫院配合實施。（記者葉永騫攝）

    屏東縣府5月起為新進護理人員加薪6000元，全縣23家醫院配合實施。（記者葉永騫攝）

    2025/05/03 05:30

    目前人力缺口達400多人 全縣23醫院都響應 盼留住人才

    〔記者葉永騫／屏東報導〕護理人力荒造成醫院急診及重症照護運作受影響，衝擊民眾醫療權益；屏東縣政府昨天率全國之先，啟動「維護民眾就醫權益充實護理人力補助專案試辦計畫」，全縣二十三家醫院全數響應，以行動支持提升新進護理人員薪資待遇；縣府每月加碼三千元，醫院調升底薪三千元，一次加薪六千元，讓新進護理員留在屏東服務，現職人員也將規劃提高薪資及福利，以有效補足人力，提升醫療照護品質。

    縣府獎勵金、醫院調底薪 各3千元

    縣長周春米表示，全國護理人力不足已對醫院臨床及重症照護、急診運作、病患收治造成實質衝擊，目前屏東縣護理人力缺口達四百多人，醫院為確保照護品質與病患安全，調整病床開放數量，導致急診、住院及手術待床時間延長，影響民眾就醫權益。

    現職人員 也規劃加薪增福利

    周春米表示，縣府決定提供新進護理人員每人每月三千元獎勵金，最長可領十二個月，同時明訂合作醫院須同步調高本薪（底薪）至少三千元以上，自到職滿三個月後，每季核發三個月獎勵金，最高可補助十二個月，每月可增加六千元收入，鼓勵應屆畢業、返鄉及中斷執業的護理人員留在屏東縣服務。

    縣府衛生局長張秀君指出，縣府補助及醫院加碼措施結合衛福部十二項護理人員留任政策，經由點、線、面逐步充實護理人力，提升照護品質，此次護理人員薪資調整，重點在經常性薪資，約調整十三％，讓醫院能有良性且完善的護理環境。

    醫專生心動 醫院樂見人力回流

    屏東榮民總醫院長王瑞祥指出，中央留任護理人員政策公布後，該院包括護理及醫事人員都有回流現象，人數在二位數以上，期待縣府的加碼措施能吸引護理人力投入醫療，提供病患更完善的照護服務。

    慈惠醫專五年級鄭祐杰同學說，他目前在屏東的醫院實習，聽到縣府推出新進護理人員薪資補助計畫後，讓他對留在屏東就業的意願大為提升。

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