秋冬公費流感疫苗 改回三價

今年公費流感疫苗改回三價，共採購採購686萬劑。 （圖擷取自shutterstock）

2025/05/03 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕為因應今年秋冬流感季，衛福部疾管署昨公布公費流感疫苗採購結果，今年改為三價疫苗，共採購六八六萬四九一○劑，總經費十五．七億元，其中因應高齡人口成長趨勢，提供高風險族群接種的劑量為六四七萬九○八○劑，較去年增加約四．二萬劑。

採購逾686萬劑 5藥廠供應

今年疫苗由五家藥廠供應，國光生技拿下三一六萬劑，占四十七、五％，其次依序為葛蘭素史克（GSK）一七四萬劑、台灣東洋七十五萬劑、賽諾菲六十萬劑、高端疫苗近三十九萬劑。每劑單價最高為東洋二四二元，其次依序為高端二四○元、國光二三五元、賽諾菲二三一元、GSK為二一○元。

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疾管署副署長羅一鈞指出，今年是自二○一九年以來首次回歸三價疫苗，主要因Ｂ型山形株自二○二○年後未再流行，世衛組織建議各國採三價疫苗，我國決議跟進，國內有五家藥廠取得三價疫苗許可證，全數參與招標且順利得標。

雖總採購量較去年略減約二．三萬劑，不過公費接種數量有所增加，另有十八萬劑由中央與地方代購，並保留廿萬劑可追加下訂。

羅一鈞說明，今年疫苗仍採「最有利標、複數決標」方式辦理，三價疫苗成分包含Ａ型H1N1、H3N2與Ｂ型維多利亞株，其中H3N2依製程不同分為「克羅埃西亞株（雞蛋培養）」與「華府株（細胞培養）」，去年至今仍以H3N2為主要流行株，目前Ｂ型流感有緩升跡象，預估秋冬將以Ａ型為主。

依照往例，公費疫苗預計十月一日起分階段開打，首波優先對象包括六十五歲以上長者、孕婦、學齡前幼兒等十一類高風險族群，第二階段再開放五十至六十四歲成人。

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