亂丟垃圾辨識 新北AI執法準確率9成

新北市環保局運用AI辨識技術的即時影像系統，辨識行人亂丟垃圾「動態行為」。（新北市環保局提供）

2025/05/03 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局為遏止亂丟垃圾包，全面強化科技執法，截至目前全市已建置一一七六組監視器，達成「一里一監視器」的目標，去年底在全市一百處新增設一四七組線上供電監視器，其中四十組導入具AI辨識技術的即時影像系統，可辨識亂丟垃圾等「動態行為」，準確率高達九成，去年一年就開出一萬八千多張罰單，每張至少三千六百元起跳。

環保局表示，二○一六年逐年添購監視器，建立完善影像監控系統，稽查人員除了以人力站點埋伏稽查外，也積極透過監視器影像進行取締。

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去年共開出一萬八千多張亂丟垃圾包、菸蒂的罰單，其中七十六％來自監視器畫面舉證，科技輔助已成為環保執法利器，但受限於電池續航力與記憶卡容量，傳統監視器需每二至三天派員更換設備，既耗人力又可能出現影像空窗期。

環保局與有線電視業者，整合既有電力網絡，去年底在十一區一百處地點新設線上供電監視器，並支援即時雲端影像回傳功能，稽查人員可透過手機或網站平台即時查看現場狀況，不必換電池及記憶卡，提升作業安全與效率，甚至能即時出勤前往髒亂熱點進行稽查與勸導。

環保局表示，在這一百處監視點中，共有四十七處設置雙鏡頭，不論違規民眾是騎乘機車或駕駛汽車，從不同方向進出都能清楚拍攝車牌。

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