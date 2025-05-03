新北大漢溪新海濕地 首波荷花迎賓

新北市板橋新月橋下的新海二期人工濕地，今年首波荷花盛開。（記者翁聿煌攝）

2025/05/03 05:30

〔記者翁聿煌、吳正庭／綜合報導〕新北市板橋新月橋下的新海二期人工濕地今年首波荷花盛開，粉嫩嬌豔的荷花與翠綠荷葉相互映襯，在春日陽光及雨珠點綴下，呈現出清新脫俗的自然美景，吸引許多民眾來賞荷、拍照打卡。

新北市高灘地工程管理處長黃裕斌指出，新海濕地是大漢溪人工濕地之一，主要功能為淨化水質與復育生態棲地，荷花作為水生植物，不僅有觀賞價值，其根系能吸附與分解水中污染物，改善水質很有效。

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住在板橋市區，喜愛攝影的黃小姐表示，一般荷花開花的季節約在六至九月，新海濕地的荷花在今年提早綻放。新海濕地荷花可取景新月橋，最喜歡拍照荷花的時段是清早與傍晚，搭配晨曦或黃昏的雲彩，隨意就可拍出美麗的畫面。

黃裕斌補充，目前荷花主要集中於新海二、三期人工濕地，花期預計可持續至六月，一般民眾可在天氣晴朗的上午九點至十一點間前往，此時光線柔和、色彩飽和，是最佳賞花與攝影時段，若遇春雨時分，水珠停留於荷葉上，攝影畫面更別具詩意。

另外，金門縣金湖鎮推出全新地景彩繪藝術「3D漂浮跳房子」；鎮長陳文顧說，在新市公園四周，共有三塊「跳房子」，這種立體視覺技法，打造出充滿童趣與創意的互動空間，讓小朋友有機會能體會「爸爸媽媽當年在玩什麼」。

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