結合音樂、啤酒 新北「府中醉夏趴」登場

府中廣場變成露天酒吧，吸引路過遊客當場暢飲。（記者黃子暘攝）

2025/05/03 05:30

每週五、六、日舉行至18日 推廣在地精釀品牌與多元餐飲

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市「府中醉夏趴」活動昨日起至十八日，每週五、六、日在板橋府中廣場舉行，包括異域醉香、繽紛微醺、泡沫時光三項主題，結合美食、音樂與啤酒。新北市長侯友宜昨日在開幕典禮表示，希望推廣在地精釀品牌與多元餐飲文化，並創造夜間經濟商機。

請繼續往下閱讀...

美食攤聚集 設復古霓紅酒吧造景

昨天開趴場府中廣場變成「大型露天酒吧」，現場也設有復古霓紅酒吧造景。侯友宜說，新北市是工商業重鎮，擁有完整產業鏈與經濟發展潛力，精釀啤酒產業是新北近年亮點，許多品牌在國際啤酒大賽上得獎，藉這次活動推廣新北在地精釀品牌與多元餐飲文化。

首週主題「異域醉香」 人氣餐酒館特調

經濟發展局指出，「府中醉夏趴」從五月二日至十八日，每週的週五、六、日集結六家精釀啤酒品牌、板橋人氣餐酒館及美食攤位，搭配DJ與音樂表演；活動首週主題「異域醉香」，邀請板橋在地人氣餐酒館帶來異國風味特調，第二週「繽紛微醺」主打視覺系的彩虹SHOT，色彩繽紛，第三週「泡沫時光」則集結新北精釀啤酒代表，一次暢飲多種風味。

經發局表示，活動期間推出拍照打卡送活動限定款精釀啤酒、酒吧小遊戲，並且推出集章挑戰，可至活動現場兌換限量飲品；另外，開幕限定活動五月三日下午五點起，憑「NewTaiPAY」（新北行動支付）APP至大會服務台完成指定任務，即可獲得一百元新北幣優惠券。

新北市美術館 邀張清芳等演出

另外，新北市美術館開館現正辦理慶祝開館系列活動，五月三、四日邀請歌手張清芳、蕭煌奇、小男孩樂團、隨心所欲樂團、新北市交響樂團、龍潭愛樂管弦樂團演出。

文化局表示，五月三日有小男孩樂團、隨心所欲樂團，以及新北市交響樂團與張清芳聯手演出；五月四日則有香頌室內樂團、蕭煌奇、龍潭愛樂管弦樂團表演。

除音樂演出，文化局表示，美術館戶外園區週末從下午三點到晚間八點半辦理市集，建築光雕展演則以三大單元演出，包含光雕秀「共生的呼吸」、品牌動畫「新北市美術館─全民的美術館」及建築美學「流動的畫布：色彩詩篇」，最佳觀賞點位於美術館戶外園區的南高地，可全景欣賞光雕展演。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法