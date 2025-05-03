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    宜蘭三星推觀光 臉書留言送千張好康券

    宜蘭三星鄉公所攜手觀光旅宿及餐飲業者祭出好康券抽獎，行銷在地觀光。（記者王峻祺攝）

    宜蘭三星鄉公所攜手觀光旅宿及餐飲業者祭出好康券抽獎，行銷在地觀光。（記者王峻祺攝）

    2025/05/03 05:30

    鄉公所與26家業者合作 有機會抽中農場、住宿及餐廳券

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉鄰近清水地熱，還有長埤湖風景區及天送埤火車站等觀光景點，深受遊客喜愛。鄉公所與廿六家觀光旅宿及餐飲業者合作，趁著五月母親節推出「愛媽」活動，只要在公所臉書留言及標註三名好友並分享，就有機會抽中農場、泛舟、住宿及餐廳等千張免費好康券，使用期限可到十月底。

    在公所臉書標註3名好友並分享

    三星鄉公所推出「吃喝玩樂住免費在三星」抽獎活動，攜手廿六家業者，預計送出安農溪泛舟體驗、天送埤小火車體驗、休閒農場手作、動物體驗、農會伴手禮及餐廳、民宿等免費好康兌換券，盼能搭上母親感恩月，行銷推廣鄉內觀光。

    三星鄉長李志鏞說，今年活動邁入第五年，持續媒合業者共同行銷，提供高人氣特色美食、活動及民宿讓民眾抽獎，只要在三星鄉公所臉書粉絲團按讚後，在貼文下方留下對媽媽的感謝話語，並標註三名好友和分享貼文，就有機會抽中相關體驗券，可帶著媽媽或家人暢遊三星。

    業者︰對觀光行銷很加分

    業者指出，好禮每年不斷加碼，對於參加暢遊活動相當有感，對觀光行銷明顯有加分作用，可以吸引客人帶客人讓「一加一大於三」，業者間也用熱情接待，將帶著遊客認識三星並吃遍在地美食。

    好康券可使用至10月底

    鄉公所提醒，抽獎活動即日起至五月廿日中午十二點止，除留言標註好友，還要公開分享活動貼文，才有機會獲獎，預計五月廿三日下午二點公布抽獎結果，好康券可使用至十月底，包括五百張休閒農場與動物體驗券、二四○張泛舟體驗券、一百張小火車體驗券及民宿住宿券、餐廳券等千張好禮。

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