白沙屯媽首度停駕鹿港派出所 居民驚喜

史上第一次！白沙屯媽祖停駕在鹿港派出所。（民眾提供）

2025/05/03 05:30

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕史上第一次！白沙屯媽祖進香急行軍力拚卅六小時到雲林北港，只花了十五個小時就從中彰大橋進入彰化縣伸港鄉，沿著台十七線到線西、鹿港，突然轉進鬧區中山路，首次在鹿港派出所停駕，並在市區遶行，讓鹿港人都為之瘋狂。

伸港福安宮從昨天一早就有大批香客陸續抵達，福安宮也出動志工準備點心給香客，宮方人員也都期待白沙屯媽祖能停駕，但鑾轎行經福安宮牌樓時，二度停下搖晃，隨即就往前衝。而疼愛孩子的白沙屯媽祖行經台十七線線西段時，線西鄉立幼兒園學童迎接媽祖到來，志工則將鑾轎舉高高，讓站著的學童不必蹲下或跪下，就可以獲得媽祖的保佑。

請繼續往下閱讀...

鹿港警分局表示，白沙屯媽祖三年前曾停駕在海埔派出所，停駕鹿港所則是史上第一次，讓正在為媽祖進行交通勤務的員警，都驚喜萬分。

北斗香菜咖啡結緣 信徒直呼大挑戰

另外，彰化北斗鎮有民眾提供創意結緣品，準備香菜咖啡、香菜香水，不過不少人看見結緣品「香氣逼人」，想拿又不敢拿，直呼是「結緣品的大挑戰」。民眾說，很多信徒原本猶豫，喝過後竟意外喜歡，甚至有人專程回來拿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法