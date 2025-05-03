為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    白沙屯媽首度停駕鹿港派出所 居民驚喜

    史上第一次！白沙屯媽祖停駕在鹿港派出所。（民眾提供）

    史上第一次！白沙屯媽祖停駕在鹿港派出所。（民眾提供）

    2025/05/03 05:30

    〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕史上第一次！白沙屯媽祖進香急行軍力拚卅六小時到雲林北港，只花了十五個小時就從中彰大橋進入彰化縣伸港鄉，沿著台十七線到線西、鹿港，突然轉進鬧區中山路，首次在鹿港派出所停駕，並在市區遶行，讓鹿港人都為之瘋狂。

    伸港福安宮從昨天一早就有大批香客陸續抵達，福安宮也出動志工準備點心給香客，宮方人員也都期待白沙屯媽祖能停駕，但鑾轎行經福安宮牌樓時，二度停下搖晃，隨即就往前衝。而疼愛孩子的白沙屯媽祖行經台十七線線西段時，線西鄉立幼兒園學童迎接媽祖到來，志工則將鑾轎舉高高，讓站著的學童不必蹲下或跪下，就可以獲得媽祖的保佑。

    鹿港警分局表示，白沙屯媽祖三年前曾停駕在海埔派出所，停駕鹿港所則是史上第一次，讓正在為媽祖進行交通勤務的員警，都驚喜萬分。

    北斗香菜咖啡結緣 信徒直呼大挑戰

    另外，彰化北斗鎮有民眾提供創意結緣品，準備香菜咖啡、香菜香水，不過不少人看見結緣品「香氣逼人」，想拿又不敢拿，直呼是「結緣品的大挑戰」。民眾說，很多信徒原本猶豫，喝過後竟意外喜歡，甚至有人專程回來拿。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播