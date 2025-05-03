為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中寮囡仔田孟慈 全大運跆拳道奪金

    南投縣中寮鄉跆拳道選手田孟慈，在全大運跆拳道女子組七十三公斤級拿下金牌。（台體大提供）

    南投縣中寮鄉跆拳道選手田孟慈，在全大運跆拳道女子組七十三公斤級拿下金牌。（台體大提供）

    2025/05/03 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉跆拳道選手田孟慈，一日在全國大專院校運動會跆拳道女子組七十三公斤級拿下金牌，消息傳回家鄉，親友和學弟妹都很開心，她的啟蒙教練楊育峻表示，孟慈上大學後經歷過低潮，但不放棄的精神讓她再站起來，身高不算高的她，此次全大運在長腿陣中突圍奪金，真的很激勵人心。

    目前就讀國立台灣體育大學的田孟慈，一日在全大運跆拳道女子組拿下七十三公斤級的金牌，這是她上大學後的第一面金牌，昨消息傳回中寮鄉，楊育峻十分開心，對田孟慈走出低潮，成績更上一層樓大感欣慰。

    田孟慈在中寮鄉土生土長，一路從國小、國中跟著楊育峻練跆拳道，就讀中寮國中時拿過全中運兩面金牌，升上高中也持續奪牌，但升上台灣體育大學後，則有一段時間無法拿到獎牌，一度陷入低潮。

    楊育峻表示，田孟慈身高一六三公分，在跆拳道選手群中算是身材嬌小，但她走過低潮後，精進自己的戰術、技巧，因此能在長腿陣中突圍，前年代表南投縣參加全運會，終於拿到銅牌，另在國手選拔初選也獲得第二名。

    楊育峻說，孟慈是中寮鄉培育出的運動選手，能在全大運奪下金牌，對偏鄉孩子是一大鼓勵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播