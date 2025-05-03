中捷藍線機電標暴增257億 議員質疑圖利廠商

台中捷運藍線機電工程標經費暴增257億元，台中市議員何文海質疑圖利廠商。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/03 05:30

未報中央審議 也未送議會備查 市府︰物料上漲 連同後續標案一起送

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳／台中報導〕台中捷運藍線首項工程標機電工程上月公告決標，民進黨議員何文海昨天在議會質疑經費由三五一億暴增至六○八億，漲幅逾七成，新增二百五十七億未送議會也未送中央同意，質疑圖利廠商，「先請客，再情勒中央買單！」副市長黃國榮回應，受通膨、匯率、人工及物料上漲等因素調整標價，會與後續土木建設三標案完成細部設計後，一起修正計畫報請中央審議，這是各縣市捷運工程共同的做法。

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總經費增至1872億元 近中市歲出

議員江肇國、蔡耀頡、周永鴻、林祈烽也表示，市府以「物價波動」為由，擅自膨脹機電工程預算二五七億元，總經費勢必由原本的一六一五億增至一八七二億元，質疑整體預算增加十六％，逼近中市歲出總額一九○○億。

先標後審 議員批市府程序違法

江肇國痛批，機電標預算暴增，市府未報請中央審議、未送議會備查，更未對外說明，完全規避監督、程序違法，根本是用標案偷渡預算，無視財政紀律，也影響後續自償率評估、中央與地方分攤比例。

副市長稱中央看新聞就知 挨轟

蔡耀頡質疑，機電標從公開閱覽到招標，經費在三個月內暴漲七成，先標後審、預算翻倍，接下來土建標是否也會照辦，再來指責中央不給錢；周永鴻也批評，市府「先發包、後補程序」是程序錯亂；而黃國榮面對連番砲轟，竟然說中央「看新聞就知道台中捷運預算增加」，更讓周永鴻痛罵市府︰「是要發公文，不是發新聞！」

捷工局︰曾請廠商報價 嫌太低

捷運工程局長蘇瑞文回應，機電標預算是二年前綜合規劃評估，軌道建設愈晚做愈貴，各縣市造價都提升，去年公開閱覽時找國際廠商先報價、看合約後認為太低價、不會標，因此市場訪價再招標。

對此，何文海仍強烈質疑，市府永遠都說物價上漲，二年前的評估可以不送議會及中央就追加預算，此例不可開，多位議員要求市府儘速提出總經費可能的變化，供議會及中央了解。

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