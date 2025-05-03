免費旅館？ 竹市地下道設街友物品儲藏室

新竹市府為街友設置收納空間，挨諷成免費地下道旅館，市議員曾資程認為是否符合建築法規，應說清楚。（記者洪美秀翻攝）

2025/05/03 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府近期拍攝影片，宣傳為火車站前地下道的街友設物品收納儲藏室，集中管理街友物品，做為地下道淨空的處置方式，但此影片卻挨批把地下道當街友旅館，形同免費的公家地下道旅館，還可拿號碼牌換置物空間。對此，市議員曾資程痛批市府的做法是頭痛醫頭？還是頭痛醫腳？將地下道合理化為街友的休憩空間，且在地下道設置物收納空間是否符合建築法規，市府應說清楚。

議員指是否合建築法規 應說清楚

市府近期拍攝影片宣傳，為讓火車站前地下道淨空，恢復行人通行空間，不讓地下道成為街友盤據及躺臥的空間，結合社會處、工務處和警察局及環保局等跨局處進行處置，包括由工務處在連通道閒置空間設街友物品收納儲藏室，由社會處社工詢問街友狀況，並透過每天早上八點到九點將個人物品放置收納櫃儲藏室後，晚間八點到九點，就可來領取個人物品，並在地下道窩身睡覺，除讓地下道有淨空時段，也安置街友物品。

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市府在粉專發布影片引來網友及市民議論，多數市民認為，地下道成街友合法睡覺場地，更酸市府貼心為街友設置物收納櫃，是免費公家地下道旅館，街友吃好道相報爭相領號碼牌。

市議員曾資程認為，站前地下連通道供公眾通行，市府增設街友置物區，是接受街友睡在地下連通道事實，置物區適法性及有無安全與管理配套機制？公共空間利用應建立在法規適用清楚、管理制度完善及使用者權益保障的前提，他認為：「設施設置本意良善，但須合法合規，相關配套措施要更完善。」

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