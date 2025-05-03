拉拉山「媽媽桃」 產量較去年增2成

為行銷拉拉山媽媽桃，桃園市府農業局長陳冠義（中）找來多位女性主管推廣。（記者謝武雄攝）

2025/05/03 05:30

10、11日於中壢銀河廣場 14日在桃市府前廣場都設攤展售

〔記者謝武雄／桃園報導〕每年五到七月是桃園市拉拉山水蜜桃產季，五月上市的暱稱「媽媽桃」，市府農業局、復興區農會昨合辦行銷活動，推薦媽媽桃的皮薄、果肉細緻、口感香甜，十、十一日於中壢銀河廣場及十四日在市府前廣場都有設攤展售，民眾選購就能嘗在地、嘗當季水蜜桃。

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母親節前夕 邀女性主管行銷

農業局長陳冠義表示，媽媽桃種植在中低海拔區域，每年母親節前後為盛產期，今年面積約四十三．五公頃，產量約二九四公噸，較去年增加二成；至於今年水蜜桃種植面積約二一○公頃，總產量超過一千一百公噸。

復興農會理事長曾鴻姿說，媽媽桃有好幾個品種，五月初是「紅林」、「春風春蜜」，六月初是老品種「紅玉」，七月初換水蜜桃上市，遊客可以到爺亨部落，到處都是媽媽桃，非常壯觀。

陳冠義表示，媽媽桃鮮甜多汁，母親節前夕邀請十三位優秀女性主管，一同為在地農產行銷，是贈禮最佳選擇之一，該局還結合百大青農吳欣蓓，以智慧溫室栽培的康乃馨盆花，是以七個品種組合而成感恩花禮，給民眾更多元選擇；至於四月九日起在「桃園好農」導購網（https://tyagri.tycg.gov.tw/），推出媽媽桃預購，提供兩盒免運、十二粒裝每盒折價五十元等優惠，迄今預購數量超過一千盒。

桃園果菜市場公司董事長呂淑真說，該公司支持在地農業，尤其看到很多二代媽媽、青農返鄉接手，顯示桃園市農漁產品銷售的管道、條件越來越好，讓他們願意回鄉從事農業。

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