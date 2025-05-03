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    首頁　>　生活

    校園霸凌 不只有一種處理方式

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    2025/05/03 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕校園霸凌議題備受社會關注，為使學生在事件處理後回歸正常校園生活，教育部去年四月修訂「校園霸凌防制準則」，於生對生事件的處理創設「調和程序」，近期更以淺顯易懂圖畫呈現從霸凌反映到調和或調查的介紹，向家長與學校宣導相關內容。

    調和程序 可在雙方同意下進行

    教育部學特司科長張惠雯指出，考量霸凌事件的核心議題為人際關係，「生對生」霸凌事件，需保留彈性給學生試錯與學習空間，因此在調查程序外，於校園霸凌防制準則新創設調和程序，提供霸凌事件處理的另一種選擇。

    張惠雯說明，調和程序是尊重當事人意願，在雙方同意下進行，由處理小組委員與當事人訪談，提供中立、同理且溫暖的環境，讓雙方有對話的機會，透過溝通，學生相互理解行為的理由及所造成的傷害，共同討論彌補方式，最終解決衝突與關係修復。

    為使霸凌事件均能妥善處理，張惠雯強調，當有包括一方無調和意願、避免權力不對等影響調和進行、處理小組委員認為無調和必要或調和無成立可能等情形時，仍保留原有機制中的調查程序。事件當事人也可向教育部一九五三專線或各縣市反霸凌專線、投訴信箱等方式進行反映，以維護個人權益。

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