家庭戰場！每6起體罰 1件源自3C

衛福部統計，國內兒少遭受身體不當對待案件中，16％與管教3C使用有關，學者專家建議學校與家庭共同訂立使用規範、推動媒體素養教育。（記者邱芷柔攝）

2025/05/03 05:30

二要二不：要善用、要控制、不妥協、不依賴 讓科技成助力而非親子阻力

〔記者邱芷柔／台北報導〕當孩子緊盯平板、手機不放，家長的理智線也快被扯斷！據衛福部統計，國內兒少遭受身體不當對待案件中，有十六％與管教3C使用有關，也就是每六起體罰案件，就有一起親子衝突的導火線是3C。

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衛福部保護司長張秀鴛指出，兒少每日上網時間從二○二一年的三．一七小時升至二○二四年的三．九六小時，首次接觸網路年齡則從八．七歲提前到七．一歲，手機與平板雖成為家長的「安撫神器」，卻也無形中拉遠了親子距離。

小心安撫神器拉遠親子距離

除了家庭矛盾升溫，網路世界的風險也令人擔憂。家扶基金會調查顯示，近半數兒少不懂如何設定社群隱私權限，甚至一半認為公開個資沒關係。去年通報的兒少性剝削案件中，有七成透過網路發生，且半數加害者本身也是未成年，九成以上涉及性私密影像犯罪。

大人要協助辨識網路風險

台灣展翅協會兒少網安組組長陳時英指出，國際組織Childlight發布報告指出，全球每八名兒童就有一人曾遭遇網路誘拐，包括線上引誘、性騷擾及不受歡迎的色情簡訊等，另有十二．六％兒童曾是不願曝光的性影像受害者。

如果孩子遭陌生人主動加好友、對話突然轉向私密、或被要求提供個資或視訊，這些都是警訊，應由大人協助設限與辨識風險。

亞洲大學副校長柯慧貞指出，研究已證實青少年過度使用3C與憂鬱、自殺風險升高有關，建議學校與家庭共同訂立使用規範、推動媒體素養教育。

親職專家王晴也提醒，與其嚴格禁止，不如陪伴孩子建立自律，並以「二要二不」原則作為教養指南，要善用、要控制、不妥協、不依賴，讓科技成為生活助力而非親子阻力。

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