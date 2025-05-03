六腳鄉代會前主席黃明世 涉貪羈押

2025/05/03 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉鄉民代表會前主席黃明世，涉嫌於二○一八年至二○一九年在主席任內藉民眾陳情，以審核小組為由介入養雞場設置，向業者要求支付回饋金數十萬元；案經檢調偵辦，上月三十日將黃明世及其堂哥黃男帶回偵訊，前天嘉義地檢署依涉犯貪污治罪條例藉勢、藉端勒索財物等罪嫌，向嘉義地方法院聲請羈押禁見黃

明世獲准，堂哥黃男十萬元具保。

涉藉民眾抗議勒索業者回饋金

五十三歲黃明世曾任兩屆六腳鄉代會主席，曾加入民進黨，二○二二年欲參選六腳鄉長時，因只加入半年不符合鄉長選舉黨內初選資格，協調不成後退出民進黨，以無黨籍參選，在鄉長選舉敗給民進黨籍現任鄉長黃鉦凱。

請繼續往下閱讀...

嘉義地檢署昨天表示，法務部調查局航業調查處高雄調查站獲報此案之後，隨即報請檢察官江炳勳指揮偵辦，上月三十日搜索黃明世及其堂哥黃男住處，傳喚兩人及證人八人到案偵訊。

其堂哥黃男10萬元具保

檢調調查，黃明世在鄉代會主席任內成立審核小組，業者若欲在六腳鄉設置養雞場，需通過小組審核通過，但過程中卻刁難業者，藉由民眾抗爭陳情等事由要求業者支付回饋金，業者迫於壓力而支付。

偵訊時黃明世否認犯案，檢方認為其犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准；嘉義地方法院表示，參酌鄉公所建設課函文，審核小組確實會影響養雞場使用執照核發進度。

檢方認為黃明世利用民代身分介入、施壓鄉公所核發養雞場使用執照行政程序，影響養雞場設置，審酌他有逃亡之虞，有共犯未到案，有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法