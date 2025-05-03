向辛勞母親致敬 送火鶴「尚鶴」

火鶴花有「乎好」、「尚好」台語諧音，象徵熱情、關懷與祝福。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/03 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接母親節，送火鶴花「尚鶴」（台語「最好」諧音）！台南市政府與台灣火鶴花產業發展協會昨日舉辦「媽咪尚鶴．掌心上的祝福」推廣活動，藉由象徵熱情、關懷與衷心祝福的火鶴花，向辛勞的母親致敬，並推廣台南火鶴花之美。

南市農業局長李芳林表示，火鶴花是台南重要的外銷花卉，近年台灣育種出來的品系在國際外銷市場獲得相當大的成功，前三大出口國分別為日本、新加坡和澳大利亞，外銷量僅次於蘭花。

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台南市長黃偉哲表示，過去火鶴花多集中在外銷，每次去東京食品展或是旅展行銷台南火鶴，外國朋友都很喜歡，近幾年內銷市場也逐步打開，期待透過各種不同顏色的漂亮火鶴花，未來發展出不同的祝福花語與祝福情境，送給不同人群，讓火鶴花傳達的祝福內涵更深遠豐富。台灣火鶴花產業發展協會理事長顏豐生表示，市府多年來推動花卉技術升級與市場行銷，讓火鶴花成為台南農業亮點，也成為母親節的代表花卉。

即日起至五月十二日在台南香格里拉飯店大廳舉辦「火鶴花藝展」，由在地知名的「小熊森林」花藝師李嘉偉及青農共同打造多樣花藝作品，透過繽紛多彩的火鶴花巧妙佈置空間，並設有拍照打卡區，歡迎民眾於母親節期間前往，欣賞火鶴花之美，也透過花語與藝術，向母親傳達愛與感激。

台南市長黃偉哲（中）昨偕同花卉與花藝業者共同推廣台南火鶴花之美。（記者洪瑞琴攝）

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