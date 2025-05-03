海內外搶貨 關廟鳳梨價高熱銷

關廟金鑽鳳梨搶手，量產期價格仍維持高檔，農民林秋茂直說是廿年來首見。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/03 05:30

每台斤批發價甚至達25元 比往年17、8元 平均增加了近4成

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南關廟是國內鳳梨重要的栽培區之一，尤以「金鑽」品種為主最知名，雖已進入量產期，但市場價格未見下滑，在地批發行情仍維持高檔，資深農民直說，搶手程度為廿年來首見。

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關廟區農會果樹第七產銷班書記的林秋茂說，今年鳳梨熱銷的原因，主要是採收「青黃不接」，海內、外通路搶貨，讓市場價格長紅，目前每台斤的在地批發價格都保持在二字頭，比起以往同期十七、八元，平均增加了近四成。

今年成長延緩 打亂採收進度

林秋茂指出，一般而言，清明節之後鳳梨盛產，市場湧量，價格會有下降趨勢，但從四月初迄今，每台斤行情最近更來到廿五元，居高不下。至於青黃不接的原因，林秋茂解釋，今年農曆閏雙六，節氣的關係，開春後仍偏冷，晝夜溫差大，讓鳳梨的成長延緩，打亂原有的採收進度。

林秋茂以實際的田間觀察為例，通常金鑽進行產期調節後約一百七十天就可以摘採，但今年受到早晚溫差的影響，收成延後了半個月。另外，先前的外銷通路搶貨，農民為了供應出口，沒有等到「在欉黃」而提早採收，導致現階段的成熟果大幅減量，一直處於供不應求。

市場一直處於供不應求狀態

關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，轄內鳳梨栽種面積超過五百公頃，九十％以上是金鑽，目前採收已逾六成，正值量產期，由於國內市場訂單湧至，因此啟動運銷，即使沒在欉黃，也要有一定熟度，也都面臨貨源不足的窘境。

黃國斌強調，正全力展開運銷作業，供應各通路，每台斤收購價格儘管來到二字頭，但到貨量仍有限，以往同期單日可達八千台斤，目前僅是三分之一。物稀為貴，加上市府、農會全力行銷，並舉辦產業文化活動積極推廣，也成功拉抬買氣；鳳梨是熱帶水果，來到高溫的季節，酸甜比愈好，口感更佳，現在吃正當令，值得推薦。

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