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    首頁　>　生活

    北捷列車跳緊急照明 啟動檢查專案

    2025/05/03 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運板南線一部列車一日因電源轉換器異常，車廂跳緊急照明，並啟動摩擦煞車，多位民眾反映聞到燒焦味，車上約八百位旅客下車換乘後續列車。台北捷運公司表示，基於維護旅客安全及確保服務品質，將展開車隊檢查專案，避免類似情形發生。

    板南線異常 影響800人

    有民眾反映，北捷板南線一部列車，一日下午行經忠孝復興站及忠孝新生站間時，車廂照明突然熄滅，並且飄出濃烈燒焦味，列車抵達忠孝新生站後，北捷請車上大約八百位旅客換乘後續列車。

    台北捷運公司說明，五月一日下午四時卅五分板南線一部往頂埔方向列車，發生電源轉換器異常導致車廂跳緊急照明，並影響電力煞車功能，改由摩擦煞車替代，旅客聞到的異味是由摩擦煞車產生。

    北捷說，因電源轉換器異常，轉由電池供電，並關閉車門顯示器等非通風與緊急照明設備，以降低用電負載。北捷表示，該列車經檢修確認為輔電系統電源轉換器的控制板件異常，板件更換後列車功能皆已正常。

    北捷進一步表示，經統計近三年類似異常狀況僅此一件，年故障率約○．三九％，基於維護旅客安全及確保服務品質，將展開車隊檢查專案，避免類似情形發生，專案檢查預計七月卅一日前完成。

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