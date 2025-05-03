北市防堵「長照蟑螂」 議員籲建立不適任平台

2025/05/03 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕高齡化社會之下，照服員詐騙失能長輩錢財等「長照蟑螂」案件層出不窮。台北市議員陳宥丞指出，現行規範有所漏洞，針對不肖照服員，主管機關只能裁罰機構，不肖照服員逃竄到其他照服單位，也無法有效讓新單位掌握非法狀況恐衍生疑慮，此外也無法強制要求照服員提供良民證。他建議，北市可比照新北市，建立不適任照服員主動通知機構的機制，此外也建立類似教育局不適任教育人員平台，註記不肖照服員。

社會局︰從基北北桃平台提案

社會局長姚淑文坦言確實是法律漏洞，會參考請教新北市作法來研議；也提及這需要跨縣市合作，會向中央提案，也會從基北北桃合作平台來提案，希望一起努力。

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不肖照服員換機構 續招搖撞騙

陳宥丞表示，台北市已經邁入超高齡化社會，高齡化程度全台第二、六都第一，在長照議題當中，照服員扮演關鍵角色，但社會上不時傳出「長照蟑螂」案件，之前曾出現照服員盜領案主帳戶，甚至有人以長者身分到地下錢莊借錢等。

他提及，台北市也出現類似狀況，有人欺騙受照護者家屬簽署文件，以不實服務內容詐領服務費用；但是這類不肖照服員，事發後只要換個機構，就能繼續招搖撞騙，由於法規並未強制要求照服員提供良民證，新機構也難有手段查證應徵人員是否為不肖照服員。

建議比照新北 註記不良紀錄

社會局老人福利科長趙佳慧表示，照服員涉暴力、性侵、詐欺等判刑一年以上，法規有授權機構解僱；社會局將照服員立案納入系統時，會要求錄用的社福機構提供照服員良民證，或是授權社會局向警察單位查調性侵害紀錄，但未規定有相關紀錄不可從事服務。

陳宥丞質疑，要求警方及機構提供資料過於被動，應要求照服員主動提供，否則不肖者更有隱匿空間。他也提出建議，可比照新北市模式，建立平台主動通報、註記不適任的照服員，讓家屬及機構能知悉。

社會局補充，會再次提醒居家機構落實勞動契約或聘用規定，明定不得繼續聘用照服員的條件，另外也研議於合法前提下，有條件開放照服員資訊。

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