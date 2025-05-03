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    北市辛殿麻辣鍋冰淇淋 驚見碎玻璃

    有民眾1日在台北市辛殿麻辣鍋信義店用餐，吃冰淇淋時竟咬到碎玻璃，導致喉嚨受傷出血、胸悶就醫。（楊先生提供）

    有民眾1日在台北市辛殿麻辣鍋信義店用餐，吃冰淇淋時竟咬到碎玻璃，導致喉嚨受傷出血、胸悶就醫。（楊先生提供）

    2025/05/03 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕有民眾一日在台北市連鎖麻辣火鍋辛殿麻辣鍋信義店用餐，吃冰淇淋時感覺口感異常，吐出來發現咬到碎玻璃，導致喉嚨受傷出血、胸悶就醫。民眾不滿店家沒有慰問，欲上網發文又被要求刪文，只想息事寧人。店家則對事件深表歉意，表示會全權負責醫療費與後續問題，並提供慰問金。台北市衛生局昨日前往稽查，現場查有冰箱部分食材未覆蓋、作業區出風口不潔等五項缺失，限期於五月五日前改善，屆時複查若仍不符規定，將分別處最高二億或三百萬元罰鍰。

    客人喉嚨出血 店家全權負責醫療費

    民眾楊先生表示，起初他以為咬到的東西是碎焦糖，但後來越咬感覺越奇怪，吐出來看才發現竟然是玻璃碎塊。楊先生說，他向店家反映此事後，店長僅表示「公司之後會再跟他聯絡」便要結束當下談話，他追問後續要如何處理，沒想到店家沒有慰問，只想息事寧人；隨後店家留意到他用手機打字，又上前關心，要求不要對外曝光此事，令他相當失望。

    辛殿麻辣鍋對於事件深表歉意，業者指出，初步調查結果顯示，係因玻璃杯清洗消毒過程中相互碰撞，導致杯中出現玻璃碎片，已即刻全面更換玻璃杯並加強員工教育訓練，嚴格執行餐點製作與安全檢查流程。

    衛局稽查發現5缺失 要求限期改善

    業者說明，當下有退費並詢問就醫相關事宜，但顧客拒絕，隨後陪同就醫並給予六千元慰問金，最後一次電話聯繫為昨日下午，顧客表示不願意再做任何形式交談，僅希望獲得法務的聯絡資訊。業者表示，會以最負責任的態度處理此事，並持續公開後續改善結果，確保每一位顧客都能安心用餐。

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