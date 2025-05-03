1年僅查26次 北市議員批食品販賣機監管鬆散

台北市衛生局兩年間針對食品自動販賣機稽查66次，有60次是稽查以食品作為夾取物的「夾娃娃機」店家，照片與新聞事件無關。（資料照）

2025/05/03 05:30

衛局2年查66次 60次為食品「夾娃娃機」店家 議員︰未掌握點位及廠商

〔記者甘孟霖／台北報導〕科技日新月異，食品自動販賣機也如雨後春筍快速成長。不過台北市議員何孟樺指出，過去兩年間衛生局僅針對食品自動販賣機稽查六十六次，去年僅稽查廿六次，當中更有六十次只是稽查以食品作為夾取物的「夾娃娃機」店家；此外，近來設置日益廣泛的超商咖啡自動販賣機，並未依食安法規標示產品內容物，恐成食安漏洞。衛生局回應，會持續加強稽查、輔導業者合法。

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販賣機快速成長 議員憂食安漏洞

何孟樺表示，調閱過去兩年衛生局稽查食品自動販賣機的紀錄，二○二三年稽查四十次，四六二台販賣機；二○二四年僅稽查廿六次，三三七台販賣機。共計稽查六十六次，七九九個機台。

她說，稽查次數與機台數差距大，不同年度的數量浮動也大，原因在於衛生局僅是被動收受移案，並未掌握食品自動販賣機點位及經營廠商；她批評，連流動的內科餐車，衛生局都會去稽查，但固定點位的自動販賣機卻沒有抽查，更無法有效管理。

何孟樺也指出，食品自動販賣機除應遵守食品安全衛生管理法、食品良好衛生規範準則（GHP）外，還需要遵守自動販賣機販售食品標示規定，但有超商力推咖啡自動販賣機，卻沒遵守相關規定，標示不清。

她說，未來各式食品自動販賣機只會越來越多，除了咖啡販賣機外，也有由中央廚房生產調理包，供民眾在機台選購時進行加熱烹調的機台；還有廠商以交易平台自居，提供保溫機台，引入多個商家產品販售，如果不及早進行管理，恐釀成食安漏洞。

超商咖啡販賣機 未標示產品內容

她建議，衛生局應與商業處合作，業者進行商業登記時就該提供說明宣導，也該與已具規模的廠商接觸，主動輔導使其符合法規，建立納管清單定時稽查，確保民眾食安。

衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁說，衛生局與中央有針對選物販賣機專案稽查，過去稽查不合格案例，主要為負責廠商標示不清，衛生局會繼續針對選物販賣機、冷藏販賣機稽查、輔導。

衛局︰加強稽查 輔導業者合法

衛生局補充，近年針對不同型態的食品自動販賣機皆有實地稽查與紀錄，二○二三年至二○二五年四月共稽查食品自動販賣機八三二台，查獲九十九台機台違反規定，違規樣態主要是機台外部未標示負責廠商資訊及查獲逾期食品，均已依法裁處；同時透過民眾陳情與跨局處合作持續掌握動態，若確認違反標示及衛生相關規定，將依法開罰。目前已主動要求自動販賣機業者定期回報機台設置地點、販售食品類型等資訊，並輔導業者遵守食品衛生及標示相關規定。

台北市衛生局稽查食品自動販賣機，去年僅稽查26次，照片與新聞事件無關。（資料照）

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