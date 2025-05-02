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    首頁　>　生活

    罷免謝衣鳯 週日埔鹽宣講

    2025/05/02 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣罷免國民黨立委謝衣鳯第二階段連署告急，引發罷團的重視，為了在最後關頭衝出更多連署份數，網紅八炯、閩南狼以及名嘴、新北市議員卓冠廷，五月四日下午三點將到埔鹽順澤宮前廣場宣講。

    罷免謝衣鳯團體領銜人陳世雄說，罷免已到最後階段，許多志工及綠營民代相當努力，該區民進黨議員洪騰明已提交一一○八份連署書，劉珊伶六六二份、洪子超三十七份、李俊諭三十八份。陳世雄表示，謝家在此選區經營三代人，人際網絡盤根錯節，本週有民進黨的力量加入，再加上其它地區的志工前來支援，才能突破僵局。

    李俊諭連署上交份數四月底前一直掛零，結果一日之間增加到三十八份，他是民進黨資深議員，也是綠營在縣議會的領袖。他說，近期還有民眾自發拿回十五份準備繳交。彰化縣黨部主委楊富鈞表示，縣黨部並未規定「罷免責任額」，倒數階段大家團結對外，衝到最後一刻。

    陳世雄說，彰化連署最晚可以到五月十二日，面臨的困境已獲得重視，資源一直下來，包括五月四日下午三點將在埔鹽鄉的順澤宮前廣場舉辦「大罷免、大成功」街頭宣講，網紅八炯、閩南狼及名嘴、新北市議員卓冠廷，前國票券董事長洪三雄都將上台演講。

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