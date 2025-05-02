台中流行影音中心閒置5年 議員諷淪配角

斥資17億元興建的台中流行影音中心，2021年完工驗收至今閒置5年。（中市府提供）

2025/05/02 05:30

〔記者蔡淑媛、蘇孟娟／台中報導〕台中市政府斥資十七億元興建的台中流行影音中心，藍綠議員批，二○二一年完工驗收至今，閒置五年，換算租金，耗費公帑高達十億元，淪為水湳經貿園區最大的「蚊子館」、「配角佈景」，議員們表示，中心明年底才開幕，憂心市長盧秀燕已卸任，經營廠商是否如期履約，副市長鄭照新表示，無論市長是誰，契約有效性都是存在的，絕對會要求確實履約。

民進黨市議員林祈烽及施志昌昨在議會業務質詢說，市府迄今未能清楚提供流行影音中心的營運規劃，新聞局的業務報告僅以短短數行敷衍交代，根本是藐視議會、欺瞞市民。

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林祈烽指出，市府已與廠商簽約點交，但議會對於具體經營規劃一無所知，議員索資竟被以營運機密及智慧財產權為由迴避監督，令人懷疑市府是否確實掌握相關進度，痛斥市府錯誤的決策與低落的執行效率，比貪汙更可怕。

國民黨市議員楊大鋐表示，中心本來是水湳經貿園區四大亮點建設中最早完工的建築，卻因營運定位多次變更，竟成營運進度最晚的場館，更淪為配合中台灣元宵燈會燈光秀「配角佈景」、「好好紅花淪綠葉」，市府宣佈二○二五年營運也跳票，質疑相關單位執行力不足。

副市長鄭照新說，會再請新聞局加強督促廠商按期程進行，室內裝修廠商下半年啟動，力拚明年底開館營運。

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