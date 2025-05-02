基隆基金一路水管更新 里長籲208巷先做

自來水公司辦理基金一路自來水管線汰舊換新工程，里長連署指破管的地方主要在208巷應該先修。 （記者俞肇福攝）

2025/05/02 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市安樂區基金一路自來水管線老舊經常發生破管，台灣自來水公司第一區管理處辦理基金一路自來水管線汰舊換新工程，因計畫在基金一路一一二巷先施工，引發當地六里里長連署反彈，指破管的地方主要在基金一路二○八巷卻不先修，根本就是本末倒置。台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，二○八巷太多管線待遷移，目前能做的先做，至少破管的機會會減少。

水公司辦理基金一路一一二巷管線汰舊換新施工，但施工地點卻引發地方反彈，武崙里長李文財、外寮里長顏厚廣、新崙里長林金龍、中崙里長李源林、內寮里長嚴福神、興寮里長黃書筠聯名反對。

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連署共有三點訴求，第一是汰舊換新工程應先施做二○八巷，並要求新設水管要以穿越涵管下方方式進行，不要以穿越涵管上面方式；第二反對從一一二巷先做起；第三要汰舊換新的舊水管要拔走，不要留在原地不動。

陳昭賢說，基金一路因交通流量大、公車多，為減少居民的不便，因此先選擇其中一段管線空間，可以埋得下的先做；至於地方反映的二○八巷麥當勞附近的路段，因為涉及很多其他管線單位，目前要做，恐怕不是短時間可以克服。

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