北市永康商圈 10日起假日試辦「漫步區」

永康商圈將試辦漫步區，禁止一般車輛進入。（記者林承鴻攝）

2025/05/02 05:30

每週六、日下午2時至晚間8時 禁止一般外來車輛進入

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市永康商圈是許多國內外觀光客必訪景點，為提供更安全的步行環境，永康街及周邊道路將於五月十日至六月八日，每週六、日下午二時至晚間八時試辦「漫步區」，管制範圍禁止一般外來車輛進入，開放行人走在車道上。當地里長坦言，居民車輛雖可持通行證進出，但管制一定對住戶造成不便；另也提醒民眾，在馬路上行走仍須注意車子。

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試辦至6月8日 居民車輛可進出

台北市交通局指出，永康街的逛街、排隊人潮常自人行道蔓延到車道上，因此試辦漫步區。為降低對當地居民的影響，管制區內住戶可向里長申請通行證。市府開放持通行證、緊急救援車輛、有臨時通行需求住戶店家、裝卸貨車輛、外送員、計程車接送等通行，目前已發出超過八百張通行證。

管制區內 可向里長申請通行證

永康里里長李明螢提醒，民眾仍要小心車子，進入管制區的車輛則要減速慢行。她也說，有當面和市長蔣萬安提及，可能發生類似人車衝突的狀況。台北市交通警察大隊表示，若汽機車與行人在漫步區發生事故，會認定汽機車肇事責任較大，執法細節仍在研議中。

福住里里長李欣芠說，當地住商混合，各種聲音都有，車輛管制一定對居民造成最大不便。她表示，有向里民說明，若對漫步區有意見，可透過一九九九市民專線反映。

東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔表示，協會希望營造更休閒、放鬆的步行空間，拉長民眾在商圈的走動時間，可以到各個店家逛街、消費，希望提升營業額。此外，協會也已通知會員商家儘量在上午補貨，避免車輛在下午管制時段進出。

交通局︰對遊客及居民問卷調查

交通局長謝銘鴻說，此次試辦主要目的是減少外來車輛經過永康街，至於日後是否會常態性實施，市府會觀察車流量、人流量，也會對遊客和在地居民進行問卷調查。

交通局綜合規劃科科長黃皇嘉指出，經觀察一般假日下午三時許每小時行經永康街汽機車數量約一百台，建議車輛可於管制期間改道金山南路、信義路、新生南路、金華街等。

永康商圈將於5月10日至6月8日，每週六、日下午2點至晚上8點試辦漫步區。（記者林承鴻攝）

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