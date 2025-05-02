柯文哲留爛攤 音圖中心預算暴增至114億

前台北市長柯文哲任內拍板音圖中心新建工程歷經數度流標，藍綠議員批柯決策烏龍、延宕時間。圖為音圖中心完工模擬圖。（文化局提供）

2025/05/02 05:30

任內4度流標 文化局評估增加43.3億 藍綠議員批柯決策烏龍、延宕時間

〔記者甘孟霖／台北報導〕前台北市長柯文哲任內拍板台北市立圖書館新總館與台北音樂廳（簡稱音圖中心）新建工程歷經數度流標，北市文化局參酌廠商分析及物調指數，評估原七十一．六億元工程預算，需增加四十三．三億元，修正為一一四．九億元，本週市政會議拍板送議會。藍綠議員批柯決策烏龍、延宕時間、浪費公帑；市議員秦慧珠更直言，這就是柯文哲決策過程獨裁、烏龍留下的爛攤。

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統包標不出 柯拆成設計及工程標

因現有的市圖總館空間已達飽和，無法提供各項服務所需的充裕空間，前台北市長柯文哲任內拍板，選定台北市大安區信義路三段美國在台協會（AIT）台北辦事處舊址為基地，建造國內首座結合音樂廳與圖書館的文教新地標；北市議會二○二一年審議，通過預算七十四．二億元（專案管理預算約二．六億、工程預算約七十一．六億）。

不過，工程發包幾經波折，文化局及教育局委託工務局水利處代辦，二○二一年採用統包方式辦理招標，歷經四度流標，水利處曾辦理招商說明會探詢業界意見，業界表示擔憂物價飆漲，及缺工、缺料情形嚴峻，導致工程風險過高而影響投標意願；而後，為降低物價不確定性風險，柯市府決議拆設計標及工程標，二○二二年將設計標標出。

市政會議拍板修正經費 函報議會

二○二四年四月，此案完成細部設計，北市府七月底公告工程標，但歷經二度流標；市府經公開徵詢廠商報價，並參酌物調指數評估後，本週市政會議拍板修正總工程費，四月卅日函報議會。

趙怡翔︰市府應好好檢討過程

市議員趙怡翔質疑，預算增幅超過五成，與物調指數增幅不成比例，當初市府要是金額更精確，現在搞不好已經在蓋了，浪費時間、公帑已經是既定事實，要求市府好好檢討過程，避免未來再發生類似情形。

市議員簡舒培也提醒，市府好好向議會報告，大家都會支持，發包時務必按照預算，不要再壓低價格導致流標。

秦慧珠︰柯決策過程獨裁

秦慧珠說，柯文哲決策過程太烏龍，規劃統包後四度流標又拆標，且將音樂廳、圖書館蓋一起也一直引發質疑，現在蔣萬安要收拾柯文哲獨裁的爛攤子，此案要如何在先天條件不足的狀況下，能順利成案發包，甚至有所亮點，希望相關單位備齊資料來說服議員們。

水利處︰徵求廠商意見跟報價

水利處表示，流標後有做相關檢討，並依採購法徵求廠商意見跟報價，經綜合評估後提出修正數字。

文化局長蔡詩萍說，蔣市府接手後就發現預算不足問題，蔣萬安指示先發包，才能了解第一線廠商在乎、擔憂的部分；副市長李四川也曾提醒，要確定廠商希望的數字範圍，否則持續會有流標問題，此次數字有徵詢過多家廠商提供的數字參考，應是相當務實。

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