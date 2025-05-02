桃園免費打帶狀疱疹疫苗 須預立醫療決定書

桃園市從下半年開始提供皮蛇疫苗公費施打，要求須年滿五十歲，今年接種流感、武漢肺炎疫苗，並完成「預立醫療決定書」，圖為老人家施打流感疫苗。（記者謝武雄攝）

2025/05/02 05:30

須先花3千元 議員指政策「一枝獨秀」 衛局長︰鼓勵落實健康管理

〔記者謝武雄／桃園報導〕繼苗栗縣、澎湖縣等五縣市補助帶狀疱疹疫苗公費施打，桃園市也將於下半年實施，但各縣市補助對象多為低收、中低收入戶，桃市卻有多項條件，包括須年滿五十歲，今年已接種流感、武漢肺炎疫苗，並完成「預立醫療決定書」，跨黨派議員昨在議會定期會衛生局工作報告議程質詢，指民眾配合「預立醫療決定書」得花三千元，議員謝美英消遣市府政策「一枝獨秀、出類拔萃」。

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1千名額 下半年開放申請

衛生局長賈蔚答詢說，帶狀疱疹疫苗必須施打兩劑，市價要一萬六千元，考量要補助經濟弱勢戶免費施打的經費支出高，因此訂出三個條件，主要考量是將公共資源優先提供給積極參與預防保健的市民，鼓勵從日常生活落實自我健康管理，主動參與疫苗接種、了解健康風險，並提前思考醫療照護選擇，預訂下半年開放申請，預估提供一千個名額。

還須滿50歲、今年接種疫苗

賈蔚說，帶狀疱疹是個人免疫力低落到一定程度才會引發，並非傳染病，不屬於衛生福利部疾病管制署公費疫苗範疇，是由各縣市自籌經費。

議員陳雅倫認為，一千個名額太少，要擴大；議員張碩芳要求將孕婦納入施打對象；議員張秀菊要求，比照新北市將五十五歲原住民納入；議員于北辰、呂林小鳳質疑，要求「預立醫療決定書」並不妥，有人誤以為是預立遺囑。

議員張桂綿強調，衛福部針對特定對象推動「預立醫療照護諮商費」，完成預立醫療決定簽署者有健保補助，目標六萬人次，結果九個月只有一五五件，如今市府要求民眾自費三千元，更是緣木求魚。

謝美英認為，礙於經費不足，帶狀疱疹公費疫苗初期只針對弱勢家庭無可厚非，但是市府訂出的三要件，當真是「一枝獨秀」，讓人嘆為觀止。

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