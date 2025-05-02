中信夢想家圓夢工程獲2大獎肯定

「夢想家圓夢工程」勇奪遠見ESG企業永續獎傑出方案–教育推廣組首獎、聯經人文企業獎藝文推手獎卓越獎。 （中國信託文教基金會提供）

2025/05/02 05:30

〔記者劉力仁／台北報導〕中國信託文教基金會深耕偏鄉藝術教育，「夢想家圓夢工程」攜手藝術導師進駐偏鄉學校，陪伴孩子開啟視野、建立自信，專案具備延續性與擴散性特色，獲得第廿一屆「遠見ESG企業永續獎」傑出方案─教育推廣組首獎、第二屆「聯經人文企業獎」藝文推手獎卓越獎。

遠見ESG企業永續獎、

聯經人文企業獎

「夢想家圓夢工程」自二○一七年啟動，與張中立排笛團、國際編舞家布拉瑞揚、優人神鼓及無獨有偶工作室劇團合作，足跡遍及宜蘭、花蓮、台東、台南、屏東、新北等，扶植二七一五名師生。

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「我們發現，偏鄉藝文教育能否延續，關鍵在堅守教室的偏鄉老師。」中信文教基金會董事長馮寄台表示，與無獨有偶工作室劇團合作「種子教師計畫」，新北貢寮實驗國中、花蓮水璉國小、台南曾文農工、屏東鹽埔國中、宜蘭東興國小與萬富國小等六所學校老師特訓後，發展出結合在地文史的偶戲教案。

中信文教基金會自二○二三年起每年暑假都邀請偏鄉師生在中國信託金融園區演出，皆吸引近兩千名觀眾熱情參與。

宜蘭萬富國小三年級的簡尉竹自從參與偶戲課程，要到蔥田田野調查、學習光影戲，還得練習當配音員。他得意地說：「我每個地方都做得超好的，不是我在臭屁！」

台南市曾文農工特教班學生多為智能障礙，班導劉持均希望偶戲能引導學生學習溝通，無獨有偶劇團入校陪伴教學，設計黑光戲增加孩子安全感，也協助教師調整教學方式，經過一年培訓，孩子校內公演大轟動、挑戰全國學生戲劇比賽獲得光影組優等。

第二屆「種子教師工作坊」五月中旬起跑，歡迎對偶戲教學有興趣的教師報名。

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