自由日日shoot》離職心聲：從滿懷熱情到心力交瘁

幼保系學生學習嬰兒按摩技術。（國立台北護理健康大學嬰幼兒保育系提供）

2025/05/02 05:30

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕一名幼教系畢業、任教兩年即離職的前幼兒園老師坦言，大學班上約三分之一投入幼教工作，三分之二則準備國考、從事行政、活動企劃、經營自媒體等。許多同學當初選擇幼教系，是因為喜歡小孩，希望帶給孩子溫暖和正向的影響，但踏入職場後，發現工作壓力很大，還有教學、行政、人際溝通等各種問題，薪資又不成正比，心力交瘁。

該老師表示，教保人員每天實際工時遠超過法定工時，除了教學與照顧工作外，下班後還要處理班級事務，包括備課、撰寫教學週誌、整理活動照片、編輯親師聯絡內容等「隱性加班」，每天都身心疲憊，熱情被消耗。

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此外，教保人員的薪資偏低，這名老師還說，幼教也普遍存在「同工不同酬」的問題，不同型態的園所（公立、非營利、準公幼、私幼），薪資差距很明顯，明明都是教保員或幼教師，非常不公平。

一名資深園長提到，在教學環境、社會氛圍、薪資、行政繁重等多重因素影響下，招募幼教師和教保員難上加難。私幼找人普遍更難，幼教師和教保員都不足下，只好用助理教保員。

工時比服務業還長

有十五年資歷的幼教師簡孝彥表示，受良師影響，他以教育孩子為職涯目標，幼教系畢業並服完兵役，即投入幼教迄今，但近年幼教環境每況愈下，很多行業下班就下班，但孩子離園後，幼教師要收拾、要備課，還要隨時回覆家長需求，加上行政工作，工時比服務業還長，且部分家長不尊重老師，加上特教生越多，融合教育配套不足，都形成極大壓力。

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