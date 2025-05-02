自由日日shoot》配合軍公教調薪 教部拉抬教保薪資

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2025/05/02 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕對教保人員薪資偏低，教育部國教署組長王慧秋表示，公共化幼兒園的教保服務人員薪資，自一一○年八月一日起，各薪級額度均調高二○○○元，並將薪資級距由十五級調整為二十級，配合軍公教調薪，一一一年及一一三年均調高四％，今年加薪三％，優化教保工作條件。

王慧秋表示，為協助準公幼延攬人才及留任誘因，教育部規劃，初期將園長、教師、教保員每月基本薪資納入合作要件，初任者每月至少二萬九，滿一定年資再提高，近年配合政策，一一二年及一一三年調增每月基本薪資下限，又配合今年軍公教員工調薪政策，自今年一月起，再調高準公幼人員薪資，每月基本薪資至少三萬四二○○元，依年資再提高，園方亦應訂定調薪機制，共同提升薪資待遇。

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雖然全國四十四所大專培育教保員，近三年平均只有一半進入教保職場，但王慧秋表示，教育部自一○八學年起，另增設「學士後學位學程教保員專班」，一一三學年開設五班，有一○三九人修讀。

逐年調降三至五歲幼兒班師生比

王慧秋表示，為減輕教保人員負擔，自一一二學年起，逐年調降三至五歲幼兒班級師生比，目標是一比十二（每班招收上限廿四名幼兒），一一三學年公共化幼兒園全國達成率八十六％，準公幼自一一四學年起逐步調整，預計一一五學年達標，一般私立幼兒園自由加入。

此外，為補足師資，教育部師藝司專門委員劉鳳雲表示，依地方政府提報需求，一一一學年至一一四學年各核定十八、十、十六、九名幼兒園公費生，以培育公費幼教師。

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