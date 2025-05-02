自由日日shoot》幼保系畢業泰半學非所用 血汗幼教 教保員越來越缺

幼兒園老師帶領小朋友戶外活動。（記者楊綿傑攝）

2025/05/02 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕教育部最新統計，四十四所大專近三年平均每年畢業具教保員資格有四二○○人，竟只有一半、約二一○○人「學以致用」，另一半轉換跑道，幼教人力不足困境日增。

大學幼保系畢業

從事本行不到1/3

一一二學年全國有六．二萬名教保服務人員，其中教保員三．八萬人，占比六十一．八％。教團直言，低薪、工作量大質重、社會形象低落，是讓年輕人不想投入的主因。全國幼教聯合總會前總會長何明德直言，大學幼保系畢業生從事幼教工作占比應不到三分之一。

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全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，平均起薪不含津貼，私幼約二萬八千元，準公幼三萬元，非營利三萬三千元，公立教保員三萬六千元、幼教師四萬二千元，薪資不算高，而一名教保員同時要應對十多名幼童，壓力大、行政事務太繁重，都是教保員轉行原因。

去年平均薪資排名

全國倒數第一

中華民國兒童教保總會前總會長王超敏表示，去年平均薪資排名，最後一名是幼保員，以準公幼為例，即使月薪提高到三萬四二○○元，相比倒數第二低的餐旅業平均月薪，仍少四三五五元。

全國幼教產業工會理事長許文菁直言，血汗、超時、高壓、低薪，「教保人員違法事件調查辦法」嚴格檢視下，更動輒得咎，而公幼教師和教保員同工不同酬，正式合格教保員的高流動率不亞於私幼，人力缺口恐越大。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，應盡速提升教保人員薪資，並創造具支持友善的環境。

輔仁大學兒家系副教授陳若琳表示，畢業生約五至六成投入幼教保職場，社會易將少數教保人員的不當行為放大，是讓年輕人卻步的重要原因。

國立台北教育大學幼兒與家庭教育學系主任吳君黎表示，新世代學生重視跨域知能，約六至七成投入幼教，其他從事出版社、親子館、人資、自媒體等，延托使工時增加，申請入學人數再下降，顯示年輕人意願低。

不過，國立台北護理健康大學嬰幼兒保育系主任楊曉苓指出，技職生較普大生更早接觸該領域，教保薪資增加及生師比下降，提高學生留任率，該系逾七成畢業生進入教保產業。

全國幼教聯合總會總會長王華勇認為，環境惡劣是主因之一，一個班級超過兩個以上特教生，少數家長的強勢態度，加上社會地位低落，幼教保已成為高風險行業。

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