平板包材責任業者 7月起要申報繳費

環境部表示，今年7月1日起平板包材（含襯墊、泡殼）製造或輸入業者，或進口商品夾帶塑膠襯墊或泡殼的輸入業者，都要依規定辦理責任業者登記、申報、繳費。（資料照，台灣看守者協會提供）

2025/05/02 05:30

環境部每公斤擬徵收16.56元 確切費率仍待最後協商定案

〔記者楊媛婷／台北報導〕為讓業者實際作業順暢，環境部昨表示，平板包材（含襯墊、泡殼）製造或輸入業者，或進口商品夾帶塑膠襯墊或泡殼輸入業者，自今年七月一日起，都要依規定辦理責任業者登記、申報、繳費，確保民眾消費使用所產生的廢棄塑膠平板包材都能回收再利用。

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影響廠數約5千家

許多用於商品內填充防撞或外包裝的塑膠襯墊與泡殼於二年前開始執行回收，目前每月回收量高達二千噸，當時也預告今年五月後製造與輸入業者都要登記納管，預計影響廠數約五千家。環境部資源循環署副執秘翁文穎表示，和業者溝通實務運作後，決定延後二個月上路，改於七月一日起，製造與輸入業者才須登記、申報、繳費，近期也密集和業者在北中南舉辦說明會討論費率，目前擬每公斤徵收十六．五六元，但確切費率仍待最後跟業者討論協商後定案。

翁文穎進一步說明，坊間常見的塑膠泡殼如滑鼠塑膠泡殼等，通常一個只有廿七克，換算業者要繳交的費用則約○．四五元，對民生物價影響程度並不高，民眾若在網路電商平台購買附有襯墊、泡殼等商品時，也不會跟民眾收費，只會針對業者收取費用。

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