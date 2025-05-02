青年海外圓夢 法國見習太空產業

「青年百億海外圓夢基金計畫」第二梯次自即日起徵件至6月20日止，「海外翱翔組」將提供100案、625名圓夢機會，18至30歲青年可至法國見習太空產業。（行政院提供）

2025/05/02 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為減輕青年生活負擔，行政院推出多項有利青年政策。「青年百億海外圓夢基金計畫」第二梯次自即日起徵件至六月廿日止，「海外翱翔組」將提供一百案、六二五名圓夢機會，十五至十七歲青年可至韓國首爾見習演藝培訓，並提供十八至卅歲青年至法國見習太空產業等。

15至17歲 可至首爾見習演藝培訓

行政院長卓榮泰昨於行政院會聽取教育部「政府挺青年，政策陪你向前行」報告後表示，請教育部持續加強宣導，鼓勵青年提案前往海外圓夢，拓展國際視野，提升台灣新時代青年的競爭力，實踐「國家幫青年圓夢、青年幫國家圓夢」願景。

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教育部青發署副署長諶亦聰說明，行政院去年核定青年百億海外圓夢基金計畫，自今年起分四年編列百億元經費，以拓展國際鏈結交流、青年帶動百工百業創新成長、引領青年多元創意行動為推動重點，對象為十五至卅歲青年。

諶亦聰指出，青年海外圓夢計畫分為「築夢工場組」及「海外翱翔組」。築夢工場組第一梯次二九六人申請，錄取五十四人，再輔導一五七人；海外翱翔組四一八四人次報名，錄取六一三人。

築夢工場、翱翔組 開拓青年視野

第二梯次自今年五月一日起徵件至六月廿日止，其中海外翱翔組將提供一百案計六二五名圓夢機會，例如提供十五至十七歲青年至韓國首爾見習演藝培訓、至德國學習精密機械與AI應用；提供十八至卅歲青年至法國見習太空產業等，鼓勵不同領域青年到各國拓展國際視野，學成後回國貢獻所長。

行政院院會昨通過「青年基本法草案」，定義青年為十八歲至卅五歲，未來每四年須訂定青年政策白皮書。卓榮泰說，青年是國家重要的人力資源，制定「青年基本法」，有助建立共存共榮世代關係。

「青年百億海外圓夢基金計畫」第二梯次自即日起徵件至6月20日止，「海外翱翔組」將提供100案、625名圓夢機會，15至17歲青年可至韓國首爾見習演藝培訓。 （行政院提供）

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