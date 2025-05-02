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    首頁　>　生活

    關廟鳳梨上購物平台 40分鐘賣4000公斤

    台南市長黃偉哲（左二）昨上電視購物平台銷售鳳梨，關廟保東國小附設幼兒園小朋友穿鳳梨裝表演。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左二）昨上電視購物平台銷售鳳梨，關廟保東國小附設幼兒園小朋友穿鳳梨裝表演。（台南市府提供）

    2025/05/02 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南鳳梨將進生產旺季，台南市長黃偉哲昨上電視購物平台賣鳳梨，直播活動邀請關廟區保東國小附設幼兒園小朋友活潑表演，掀起「直接跟市長買鳳梨」狂潮，短短四十分鐘內，四○○○公斤鳳梨訂購一空。

    台南市長直播行銷 幼兒園小朋友表演掀買氣

    黃偉哲向全國消費者極力推薦來自台南關廟的台農十七號金鑽鳳梨，因農民的用心栽培與管理方式，這些努力讓鳳梨的好滋味，長期受到消費者熱烈支持與好評。

    保東國小附設幼兒園小朋友們參與節目，身著可愛的鳳梨裝，與主持人互動為直播增添不少活力與趣味。小朋友們在現場表演超萌的鳳梨主題舞蹈，並朗誦與鳳梨相關的童詩，讓整個直播充滿歡樂的氛圍，也因此衝高買氣。

    黃偉哲表示，四月至五月為台南鳳梨的主要產季，台南關廟鳳梨生長在日照充足，排水良好的向陽山坡地，加上紅砂土地理環境優勢下，為鳳梨提供得天獨厚的生長環境，也造就鳳梨獨特的甜度和口感。

    黃偉哲強調，關廟鳳梨好品質不僅享譽國內，在國外也賣得很好，外銷新加坡市場，在當地售價比來自東南亞其他國家鳳梨更高，但仍然廣受消費者青睞，可見其品質的優異。

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