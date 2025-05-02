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    土城桐花綻放 5月上旬盛開

    土城桐花公園木棧道可抬頭欣賞桐花綻放。（新北景觀處提供）

    土城桐花公園木棧道可抬頭欣賞桐花綻放。（新北景觀處提供）

    2025/05/02 05:30

    三芝、鶯歌、瑞芳、石碇及新店也可賞花

    〔記者董冠怡、俞肇福／新北報導〕每年四月穀雨（廿四節氣之一）前後是油桐花綻放時節，彷彿覆蓋一層輕盈白雪，有「五月雪」美譽。新北市綠美化環境景觀處長林俊德表示，桐花花期會受到氣候影響，目前土城桐花預計五月上旬盛開，三芝、鶯歌、瑞芳、石碇及新店也可賞花，花朵落地宛如鋪上白色地毯，形成春日限定的浪漫美景。

    土城桐花公園 遍植百餘株

    林俊德指出，土城桐花公園、承天禪寺步道、太極嶺步道都可欣賞桐花，其中，土城桐花公園位於天上山半山腰，占地約七公頃，遍植百餘株廣東油桐，木棧道串聯觀景平台、涼亭與三角吊橋，從永寧捷運站搭乘公車可抵達。

    承天禪寺步道 兩旁桐花點綴

    此外，承天禪寺步道山徑長三．七公里，兩旁桐花點綴枝頭，步道終點抵達莊嚴清幽的承天禪寺，是結合身心靈沉澱的賞花秘境；太極嶺步道坐落冷水坑休閒公園內，從捷運土城站出發，乘坐公車路線五七○（僅假日行駛）至山中湖站，再步行前往。

    花況訊息 上臉書賞花快報

    景觀處推薦，新北市賞桐景點還有三芝陽光路與北線叉路口、金山竹子山古道、新莊牡丹心步道、板橋玫瑰公園、中和烘爐地登山步道、深坑萬福桐花公園、鶯歌孫龍步道、瑞芳四腳亭砲台、萬里觀光公園、貢寮草嶺古道、汐止大尖山登山步道、石碇北四十七之一道路九公里處、新店二叭子植物園等地，可至臉書粉專「賞花快報」掌握花況訊息，或上「新北市客家桐花祭」官網查詢景點地圖。

    萬里高家繡球花田 推母親節優惠

    另外，萬里區「高家繡球花田」即日起對外開放，預估五月十日後進入繡球花盛開期，預計綻放至六月底、七月上旬，門票二百元，可折抵一百元園區消費。園區設有花牆、拱橋、小溪流等網美打卡景點，還有永生花DIY課程及繡球花萃取研發產品。

    「高家繡球花田」五月五日至五月九日推出母親節優惠活動，兩人以上同行賞花，媽媽可享門票半價優惠，可折抵園區內店家指定消費，當週的週六、日打卡評論贈送永生花束。民眾自行開車，可將導航設定萬里區大坪國小，沿途均有指引；也可從台北車站搭乘國光客運一八一五往金山，在萬里橋頭下車，再轉乘計程車前往園區。

    桐花落地鋪成白色花毯。（新北景觀處提供）

    桐花落地鋪成白色花毯。（新北景觀處提供）

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