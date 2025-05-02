花蓮玉里公所、林保署合作 打造水雉棲地

林保署花蓮分署長黃群策（中）、玉里鎮長龔文俊（左）及牛犁協會組長黃健豪（右）簽署合作備忘錄，將共同打造水雉棲息地。 （林保署花蓮分署提供）

2025/05/02 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕名列二級珍貴稀有保育類的水雉，僅在台南官田、高雄美濃發現族群，花蓮縣玉里鎮三民養殖區近年也發現有族群繁衍，但受到魚塭及養殖業影響，又有光電業者打算設廠，讓水雉棲地岌岌可危，林業及自然保育署花蓮分署、玉里鎮公所、社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會，昨在鎮公所簽署合作備忘錄，將公私協力營造水雉及水鳥棲地，打造國土生態綠網。

玉里三民養殖區 水雉棲地面臨開發

林業及自然保育署花蓮分署表示，水雉為二級保育類，主要分布在台南官田、高雄美濃，花蓮玉里鎮三民養殖區、壽豐鄉吳全養殖區為花蓮地區主要水雉棲息與繁殖區域，根據牛犁協會長期在地觀察，以及花蓮分署過去兩年的研究調查，水雉數量大約在五十隻左右，因面臨棲地開發劣化等威脅，族群無法穩定繁殖與擴張。

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將向國產署申請撥用閒置養殖池營造

經盤點合適棲地，林保署花蓮分署兩年前與玉里鎮公所討論後，由公所向國有財產署申請撥用三民養殖區內的閒置養殖池，昨由林業保育署花蓮分署長黃群策、玉里鎮長龔文俊，以及牛犁協會組長黃健豪，三方簽署「國土生態綠網之三民養殖區水雉棲地營造經營合作備忘錄」。

黃群策指出，水雉的棲地危機也是許多水鳥共同面臨的困境，希望藉此擴張、串聯花蓮區域綠網，打造花東縱谷濕地保育軸帶，有助於水雉和各種夏、冬候鳥穩定的覓食及棲息地，保育水雉的同時兼顧水域中其他生物，比如與水雉需要環境相似的金線蛙、菊池氏細鯽等。

龔文俊說，水雉保育工作為玉里鎮增添新的特色，在農業生產外也兼顧永續生態環境；黃健豪提到，壽豐地區數年前也有少量水雉族群，後來加入監測水雉繁殖點位、巢位，將與各單位一起努力，維護棲地品質。

花蓮玉里鎮三民養殖區水雉數量大約在50隻左右。 （林保署花蓮分署提供）

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