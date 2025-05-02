宜蘭冬山河水域遊憩開放 4類禁止

冬山河水域遊憩開放，但禁止滑水板、水上摩托車、香蕉船、拖曳浮胎等活動。（資料照，記者王峻祺攝）

2025/05/02 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府考量冬山河水域遊憩與水上運動訓練「共存共榮」，為避免衝突，在武淵排水門至水上運動訓練中心間的訓練河段，距右岸十公尺範圍內劃設「慢水道」，供水域遊憩使用，其餘河道原則上全面開放；但基於安全考量，全年禁止滑水板、水上摩托車、香蕉船、拖曳浮胎等，縣府完成公告即日實施。

冬山河因有西式划舟、輕艇、帆船、龍舟等比賽與訓練，造成水域遊憩開放衝突，縣府日前開會協商，取得「共存共榮」共識。包括冬山河主河道、安平坑排水、五股排水及平行排水等範圍，限制部分水域遊憩活動種類及範圍，其餘基本上予以開放。

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公告表示，開放範圍河域的五股排水及平行排水，禁止穿越及操作沿岸水門及抽水站等農田水利設施。另，冬山河五結防潮閘門前後一百公尺及各匯入冬山河排水口方圓五十公尺內，因有安全考量，禁止從事水域遊憩活動。

此外，武淵排水門至冬山河水上運動訓練中心河段，為水上運動主要訓練場地，為避免衝突，經協調在距右岸十公尺範圍內劃設「慢水道」，供水上遊憩使用。但冬山河辦理水上運動賽事期間，將另行公告禁止從事水域遊憩。

工旅處也提醒，要在冬山河開放範圍帶客從事水域遊憩活動的業者，應依據「宜蘭縣小船及未具船型浮具經營管理辦法」申請營業許可，以免違法。

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