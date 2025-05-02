為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《高雄》11市集環保消費 100換200好市券

    經濟部「好市加倍購」高雄有十一處市場與夜市可兌換。圖為龍華市場人氣名店。 （經發局提供）

    經濟部「好市加倍購」高雄有十一處市場與夜市可兌換。圖為龍華市場人氣名店。 （經發局提供）

    2025/05/02 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕經濟部五月起連四週舉辦「眾星雲集、好市加倍購」活動，高雄共十一處市場與夜市參與，民眾前往指定場域消費並自備環保袋、環保杯或餐具組等，即可以一百元兌換兩百元「好市加倍券」一份，總數逾一萬份、發完為止。

    經發局長廖泰翔說明，這次活動自五月二日起持續四週，參與單位有龍華市場、三民第一市場、武廟市場、鳳山第二市場、旗后觀光市場、光華夜市、三民街攤集場、蚵仔寮、忠孝夜市、南華夜市、鳳山青年夜市，共十一處。

    民眾只需在指定市集內消費，並自備環保袋、杯或餐具等環保用品，即可至服務台以一百元兌換兩張面額一百元的好市券。

    龍華公有市場自治會長李國祥對這項活動表示讚賞，並感謝經濟部及市府努力，認為相關機制有助提升傳統市場形象，也期待吸引更多民眾來市場享受多樣化美食和服務。

    光華夜市管委會主委顏永峻表示，預期這項活動能激發傳統市場的消費熱潮，更能夠讓環保意識深入人心，本來只想買一份美食的民眾，可以更豪氣地多買幾份。

    「好市加倍購」活動五月起連續四週辦理，傳統市場為單週週五（五月二、十六日）與雙週的週六（五月十、廿四日）；列管夜市為每週六（五月三、十、十七、廿四日），相關資訊可查閱「台灣市集gogo購」臉書粉專。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播