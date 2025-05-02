《高雄》11市集環保消費 100換200好市券

經濟部「好市加倍購」高雄有十一處市場與夜市可兌換。圖為龍華市場人氣名店。 （經發局提供）

2025/05/02 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕經濟部五月起連四週舉辦「眾星雲集、好市加倍購」活動，高雄共十一處市場與夜市參與，民眾前往指定場域消費並自備環保袋、環保杯或餐具組等，即可以一百元兌換兩百元「好市加倍券」一份，總數逾一萬份、發完為止。

經發局長廖泰翔說明，這次活動自五月二日起持續四週，參與單位有龍華市場、三民第一市場、武廟市場、鳳山第二市場、旗后觀光市場、光華夜市、三民街攤集場、蚵仔寮、忠孝夜市、南華夜市、鳳山青年夜市，共十一處。

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民眾只需在指定市集內消費，並自備環保袋、杯或餐具等環保用品，即可至服務台以一百元兌換兩張面額一百元的好市券。

龍華公有市場自治會長李國祥對這項活動表示讚賞，並感謝經濟部及市府努力，認為相關機制有助提升傳統市場形象，也期待吸引更多民眾來市場享受多樣化美食和服務。

光華夜市管委會主委顏永峻表示，預期這項活動能激發傳統市場的消費熱潮，更能夠讓環保意識深入人心，本來只想買一份美食的民眾，可以更豪氣地多買幾份。

「好市加倍購」活動五月起連續四週辦理，傳統市場為單週週五（五月二、十六日）與雙週的週六（五月十、廿四日）；列管夜市為每週六（五月三、十、十七、廿四日），相關資訊可查閱「台灣市集gogo購」臉書粉專。

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