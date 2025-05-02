《高雄》高雄起飛 賴瑞隆推24小時國際機場

高雄國際機場已啟動新建航廈工程。（記者洪臣宏攝）

2025/05/02 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕南台灣發展能量爆發，民進黨立委賴瑞隆昨天再提出思考「廿四小時起降國際機場」新場址議題。他說，透過新設南台灣國際機場與小港機場新航廈並行，打通高雄交通國際動脈，而廿四小時新機場也是南北均衡趨勢。

賴瑞隆說，大東京有成田、羽田機場，而大首爾由仁川、金浦機場撐起空運能量，中國上海亦有虹橋、浦東機場，至於大台北圈為松山、桃園機場相輔相成，不但展現國際城市的格局，也顯示出城市發展在空港建設的必要性。

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賴瑞隆表示，小港機場新航廈八百八十億已爭取到位，將成為全台第二大的新航厦，僅次於桃園機場第三航廈，同時也爭取到捷運黃線與紅線小港林園段、國道七號及貨櫃車專用道、高雄港改造、高鐵高雄方案等重大交通建設。

他指出，半導體產業進駐高雄，亞洲新灣區二．○智慧科技創新園區、高軟二期、科技產業Ｓ廊帶等重大產業陸續成熟，高雄機場新航厦加速完工將成為重要任務，也必須提早規劃「高雄廿四小時新機場」。

賴瑞隆表示，高雄小港機場當務之急持續增加航班航點，今年成功爭取到華航四月新闢重慶、德威航空與虎航開始韓國濟州、虎航七月飛往日本仙台、越捷航空開設芽莊金蘭等新航線。

另外，聯航於七月將由高雄飛日本東京轉機至美國舊金山航線，成為新的「黃金航線」，華航飛福岡航線在今年夏天可望開航；另星宇航空也將來高雄機場，預計二○二六年將開闢飛東北亞、東南亞新航線。

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