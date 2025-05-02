《高雄》高雄輕軌鄰近學校8站 3月運量增34%

高雄輕軌今年首季運量出爐，通學與觀光站點運量顯著成長。（記者王榮祥攝）

2025/05/02 05:30

學生通學23.6萬人次 8人氣觀光車站達30.8萬人次也較去年同期增13％

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌二○二五首季運量三六八萬人次，比去年同期略減，但其中鄰近學校的八處車站運量較去年同期增加卅四％，八處人氣觀光車站也較去年同期增十三％，顯示通學與觀光，逐漸成為輕軌的日常。

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首季運量368萬人次 比去年同期略減

高市捷運局統計，今年第一季輕軌總運量累計達三六八萬人次，平日平均約三．五萬人次，假日則約四．三萬人次，與去年同期三八五萬人次相較略為減少。

受託操作輕軌的高雄捷運公司分析，去年輕軌成圓後，一月至二月下旬規劃免費試乘活動，加上黃色雙鴨助陣，促使輕軌人氣爆紅；今年一、二月則是正常收費，運量自然不容易贏過去年的免費階段。

3月日均運量3.4萬人次 比去年同期增14％

但今年三月輕軌日均運量達三．四萬人次（平日與假日的平均），就比去年三月（已收費）的三萬人次增加十四％，顯示輕軌運量仍屬穩定增長。

捷運局觀察到，輕軌成圓後串聯駁二特區、夢時代、美術館等觀光熱點，以及通學通勤、醫療院區等場域，加上與高雄捷運、市公車、台鐵等大眾運輸系統轉乘，便捷的路網吸引不少民眾搭乘，特別是學生與遊客兩大族群。

輕軌乘客以通學、觀光兩族群為主

今年三月八處鄰近學校的輕軌站點，學生通學總量達廿三．六萬人次，較去年同期增加卅四％；今年三月鄰近觀光景點的八處人氣車站運量更達卅．八萬人次，較去年同期增加十三％。

為提升搭乘品質與尖峰時段運能，捷運局已啟動增購列車計畫，將進一步縮短尖峰班距，同時會添購必要備品，確保列車營運與維修穩定性。

捷運局也建議民眾可下載「Ｖ高雄」APP，可即時查詢班次、票價與路線資訊，掌握輕軌即時資訊。

高雄輕軌運量穩定成長。（捷運局提供）

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