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    《屏東》恆基放射師劉興周 榮獲模範勞工

    恆基放射師劉興周「五心」守護偏鄉醫療，榮獲屏東縣模範勞工 。（記者蔡宗憲攝）

    恆基放射師劉興周「五心」守護偏鄉醫療，榮獲屏東縣模範勞工 。（記者蔡宗憲攝）

    2025/05/02 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在台灣最南端的恆春基督教醫院，放射科主任劉興周以近二十年的默默奉獻，榮獲屏東縣模範勞工獎。他以「五心」服務理念——用心、細心、耐心、專心、愛心，將冷冰冰的放射檢查化為溫暖的醫療撫慰，為偏鄉醫療注入無盡希望。

    退伍後投身放射診斷的劉興周，放棄北部優渥機會，選擇來到醫療資源匱乏的恆春半島。十九年來，他堅守崗位，即使手腳骨折，仍帶著護具奔走病房與社區，確保患者不因延誤而失去希望。從基層放射師到科主任，他帶領團隊精進技術，引進高階影像設備，幫恆基診斷能夠更精準。

    二○一六年莫蘭蒂颱風肆虐，恆基院區受重創，劉興周臨危不亂，冒雨指揮撤離病患與設備，保全醫療量能，展現領袖風範。劉興周的專業不僅限於人類醫學。他曾為海生館國王企鵝「JoJo」進行胃腸道透視檢查，成功診斷胃阻塞，不僅救回珍稀生命，也促成醫學與動物醫學的跨界合作。

    頒獎典禮上，屏東縣長周春米盛讚劉興周的無私奉獻，感謝所有勞工為社會付出的辛勤汗水。劉興周謙虛回應，只是做好分內事，偏鄉醫療需要更多人一起努力。」恆基院長顏簡美珠則表示，興周主任用行動詮釋「五心」精神。

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