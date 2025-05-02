《屏東》恆春旅遊購GO節首抽獎 住一晚中休旅車

屏東縣長周春米（右）現場致電抽中頭獎的幸運兒劉先生。（記者羅欣貞攝）

2025/05/02 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府推出的「恆春旅遊購GO節」昨天舉行首場抽獎，在律師見證下全程網路直播，來自嘉義市的劉先生幸運抽中最大獎休旅車，當他接到屏東縣長周春米通知中獎的電話時，還一度驚訝說「我不信！」，五月到八月每月都還會抽出一部休旅車，縣府歡迎遊客踴躍到恆春半島住一晚。

網路直播抽出嘉市幸運兒

迎接恆春建城一百五十週年，屏東縣政府與屏南旅宿業者四月至八月共同推出「恆春旅遊購GO節」月月抽獎活動，民眾入住恆春半島包括枋山、獅子、車城、恆春、滿州、牡丹等六鄉鎮合作店家就能參加抽獎，四月成功吸引兩千多筆登錄消費，總產值達五千五百萬元，昨天抽出得獎者。

請繼續往下閱讀...

得主驚訝不敢置信 開心中獎

抽獎活動由縣長周春米抽出最大獎休旅車，來自嘉義市的幸運得主劉先生，四月十二日入住恆春鎮南灣的「厝旅店」一晚，發票金額兩千多元；周春米致電賀喜，劉先生不敢置信直呼「是真的嗎？」，最後開心表示一定會再到恆春旅遊。

周春米也預告，包括結合陸、海、空的「屏東超遊感」3D旅遊嘉年華、適合全家騎行的「半島單車祭」，還有結合自然景觀、大型氣模與大型音樂活動的「海口祭」，以及暑假前加碼推出的「墾丁song」及「在恆春擁抱宇宙」星空主題活動，更有重頭戲「屏東風域祭」，歡迎全國民眾到恆春半島感受獨特魅力。

至8月入住合作旅宿 可參加抽獎

縣府交通旅遊處表示，「恆春旅遊購GO節」四月至八月住宿者可參加抽獎；民眾只要選擇活動官網公告的合作店家，就有機會獲得豐富大獎，每月將抽出汽車、黃金、掃地機器人等獎項，總價值超過一千萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法