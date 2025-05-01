（新北）台一線高架橋施工 分段夜間封路

2025/05/01 05:30

〔記者羅國嘉、翁聿煌／新北報導〕台一線高架橋橫跨二重疏洪道及淡水河，同時連接台六十五線、台六十四線快速道路，為往返雙北地區的交通要道，因鋼橋表面塗層多處老化鏽蝕，新北市政府為維護結構安全，並延長橋梁使用年限，今天起至七月廿九日辦理防蝕塗裝工程，每日晚上十點至隔天清晨五點，將分區、分階段封閉新北大道四段及五段部分路段。

市府養護工程處橋隧科長黃柏升表示，工程分五階段封閉道路，第一階段即日起至五月廿四日，封閉新北大道四段往泰山方向全線車道，車輛改道中環路三段通行；第二階段五月廿五日至六月十八日，封閉新北大道四段往三重方向全線車道，車輛改道泰林路通行。

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第三階段六月十九日至七月一日，封閉新北大道四段往三重方向全線車道及泰林路匝道，車輛改由民生路匝道通行；第四階段七月二日至七月十四日，封閉新北大道五段至文程路口，往泰山方向全線車道，車輛改道泰林路二段通行；第五階段七月十五日至七月廿九日，封閉新北大道五段至文程路口，往三重方向全線車道，車輛改道文程路通行。

另外，水利局辦理二重疏洪道左岸堤防加高工程，先前因施工需要暫時封閉一號越堤道，現已完成更新調整，今天上午六點開放通車，禁止十五噸以上大貨車及甲類客運車輛進入，原有舊路線永久封閉。

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